Ahşap gövdeli elektrikli bisiklet

Hızla yükselen elektrikli bisiklet piyasasına yeni çözümler ve tasarımlar gelmeye devam ediyor. Bu tasarımlara son olarak ahşaptan yapılan gövdesiyle Evie Bee modeli eklendi. Evie Bee isimli firma elektrikli bisikletinin gövdesini ahşaptan üreterek farklı bir tasarıma imza attı. CNC tezgahında katman katman üretilerek birleştirilen gövdenin oldukça sğalan olduğu belirtiliyor. Bisiklette Smart Pie imzalı bir motor yer alırken 36V 12.5 Ah 450 Wh pil paketi kullanmış. Electraply isimli modelin selesi de özel olarak elle üretilmiş.