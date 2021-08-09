Ahşap gövdeli elektrikli bisiklet

Hızla yükselen elektrikli bisiklet piyasasına yeni çözümler ve tasarımlar gelmeye devam ediyor. Bu tasarımlara son olarak ahşaptan yapılan gövdesiyle Evie Bee modeli eklendi.

ntv.com.tr 09.08.2021 - 10:33

Ahşap gövdeli elektrikli bisiklet - 1
Evie Bee isimli firma elektrikli bisikletinin gövdesini ahşaptan üreterek farklı bir tasarıma imza attı.
Ahşap gövdeli elektrikli bisiklet - 2
CNC tezgahında katman katman üretilerek birleştirilen gövdenin oldukça sğalan olduğu belirtiliyor.
Ahşap gövdeli elektrikli bisiklet - 3
Bisiklette Smart Pie imzalı bir motor yer alırken 36V 12.5 Ah 450 Wh pil paketi kullanmış.
Ahşap gövdeli elektrikli bisiklet - 4
Electraply isimli modelin selesi de özel olarak elle üretilmiş.
Ahşap gövdeli elektrikli bisiklet - 5

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER