Alpine A110 Legende GT'nin örtüsü kalktı

ntv.com.tr 04.03.2020 - 07:08
Dünya çapında sadece 400 adet üretilen A110 Legende GT modelin tasarımında mevcut A110 Legende modelinden esinlenildi.
Alpine Genel Müdürü Patricak Marinoff: "Bu yeni lansmanlar ile Alpine için yeni rönesans dönemini başlatıyoruz. A110 Legende GT her A110 modelin sahip olduğu kendine özgü zarafeti bir adım öteye taşıyor: Bu Alpine modeli, her şeyden önce modelin zamandan bağımsız tasarımını beğenen müşterilere hitap ediyor. A110 başlangıçtan beri bir karakter ortaya koyması için tasarlanıp geliştirildi. A110S’in etkileyici ve sportif tarzı ve A110 Legende GT’nin şıklığı ile aracın tüm potansiyelini ortaya koymuş oluyoruz" dedi.
Şık dış tasarımı ve dikkat çekici kabin içine ek olarak, A110 Legende GT, gerek günlük gerekse uzun mesafe sürüşlerde kolay kullanımı ve yüksek konfor seviyesi ile öne çıkıyor. Model, A110 Legende ile aynı şasi ve motor ile sunuluyor. Tüm Alpine modellerde olduğu gibi hafif alüminyum yapısı, merkezi konumlu motoru ve çift salıncaklı süspansiyonu ile dikkat çekiyor.
1,8 litre turbo motor, 252 bg güce sahip. Hafifliği ve çift kavramalı şanzımanı sayesinde A110 Legende GT 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4,5 saniyede çıkıyor ve 250 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. Araçta çok sayıda standart ekipman bulunuyor. Aktif spor egzoz bölmesi, Brembo 320mm frenler, park sensörleri, geri görüş kamerası, audio Focal ses sistemi, A110 Legende GT'ye hassas ve dinamik bir sürüş ve günlük kullanım kolaylığı sağlıyor.