Alpine A110 Legende GT'nin örtüsü kalktı

Alpine Genel Müdürü Patricak Marinoff: "Bu yeni lansmanlar ile Alpine için yeni rönesans dönemini başlatıyoruz. A110 Legende GT her A110 modelin sahip olduğu kendine özgü zarafeti bir adım öteye taşıyor: Bu Alpine modeli, her şeyden önce modelin zamandan bağımsız tasarımını beğenen müşterilere hitap ediyor. A110 başlangıçtan beri bir karakter ortaya koyması için tasarlanıp geliştirildi. A110S’in etkileyici ve sportif tarzı ve A110 Legende GT’nin şıklığı ile aracın tüm potansiyelini ortaya koymuş oluyoruz" dedi.