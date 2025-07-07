Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergileri'ni ödemeye başladı. Bazı bankalar ödemelerde 4 taksit avantajını sunmaya başladı.



Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksitle ödeniyor. İlki Ocak ayında, ikincisi ise Temmuz ayında oluyor.



1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ödemeler bankalar, vergi daireleri, internet bankacılığı, kredi kartı, karekod gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.