Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödemeleri başladı. Bankalar 4 taksite kadar MTV'yi bölebiliyor.
Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergileri'ni ödemeye başladı. Bazı bankalar ödemelerde 4 taksit avantajını sunmaya başladı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksitle ödeniyor. İlki Ocak ayında, ikincisi ise Temmuz ayında oluyor.
1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ödemeler bankalar, vergi daireleri, internet bankacılığı, kredi kartı, karekod gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.