Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödemeleri başladı. Bankalar 4 taksite kadar MTV'yi bölebiliyor.

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 1

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergileri'ni ödemeye başladı. Bazı bankalar ödemelerde 4 taksit avantajını sunmaya başladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksitle ödeniyor. İlki Ocak ayında, ikincisi ise Temmuz ayında oluyor.

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ödemeler bankalar, vergi daireleri, internet bankacılığı, kredi kartı, karekod gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 2

İŞTE MTV'YE TAKSİT YAPAN BANKALAR

Garanti BBVA

1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 3 taksit.

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 3

Garanti BBVA shop&fly

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında MTV ödemeleri 4 taksit.

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 4

İş Bankası Maximum

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 500 lira ve üzeri MTV ödemeleri 3 taksit.

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 5

Kuveyt Türk

1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 100 TL - 50 bin TL'lik MTV ödemelerine vade farksız 3 taksit.

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 6

TEB

TEB kredi kartlarıyla 31 Temmuz 2025'e kadar CEPTETEB Mobil , CEPTETEB İŞTE mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden yapılacak MTV ödemelerine 4 taksit, TEB ATM’lerinden ve gib.gov.tr'den yapılacak ödemeler 3 taksit olacak.

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 7

Albaraka Türk

MTV ödemeleri 1-31 Temmuz 2025 tarihlerinde 3 taksit yapılacak.

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 8

Ziraat Bankası

Bireysel Bankkart kredi kartıyla 1 Temmuz- 6 Ağustos 2025 tarihleri arasında MTV ödemeleri 4 taksitle ödenecek.

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 9

Denizbank

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 taksitte ödenebilecek.

Araç sahipleri dikkat, süre kısalıyor.. MTV'de 4'e varan taksit - 10

Halkbank

Bireysel kredi kartları ile 1 Temmuz - 4 Ağustos 2025 tarihleri arasında Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Dialog ya da gib.gov.tr’den yapılacak 500 TL ve üzeri MTV ödemeleri ücretsiz 3 taksit, Troy logolu Paraf bireysel kredi kartları ile ücretsiz 4 taksit olarak gerçekleşecek.

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