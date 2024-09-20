Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası kaskoyu geçti: Fiyatlar cep yakıyor
Zorunlu trafik sigortasını yenilemek isteyen araç sahipleri sürpriz yaşadı. Normal koşullarda kasko ile trafik sigortası arasında iki üç kat fark oluyordu. Son dönemlerde durum tersine döndü. Trafik sigortası, kasko ile neredeyse aynı fiyata geldi, bazı tekliflerde ise daha yüksek durumda...
TRAFİK SİGORTASI NEDEN DAHA PAHALI?
Trafik kazalarında kaskonun maliyeti daha yüksek olmasına rağmen son dönemlerde trafik sigortası fiyatları cep yakıyor.
NTV yayınına katılan TOBB Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, "Sigortacılıkta alınan paranın büyük bir bölümü hasar olarak geri dönüyor. Dolayısıyla fiyat belirlenmesi daha önce meydana gelen hasarlarla ölçütleniyor." dedi.