Araç sahipleri için limit yüzde 33 arttı, herkesi ilgilendiriyor. Şimdi ne olacak?

2026 yılında herhangi bir trafik kazasına karıştığınızda, karşı tarafa verilen hasar eğer 400 bin lirayı aşarsa ve kasko sigortanız yoksa aşan tutarı cebinizden ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu durum bedeni zararlar için de 3,6 milyonu aşan kısmın cebinizden ödemeniz anlamına geliyor.

Eğer trafik sigortanıza ek olarak kasko sigortanız varsa, kaskoda belirtilen teminatlar dahilinde 400 bin lirayı aşan kısım için kasko şirketi karşı tarafın zararını karşılıyor. Kaskonun teminatı da karşı tarafın zararını karşılayamayacağı durumlar için ihtiyari mali mesuliyet sigortası bulunuyor. Kasko poliçelerine ek teminat olarak eklenen ihtiyari mali mesuliyet sigortası, ister sınırsız isterseniz de belirlediğiniz limit dahilinde uygulanabiliyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse başınıza talihsiz bir kaza geldi ve karşı tarafın aracının değeri 10 milyon lira ve oluşan hasar da 3 milyon lira olsun. Trafik sigortası sadece 400 bin lirasını karşılar ve geri kalan 2,6 milyon liralık hasarın ödemesini kendiniz yapmak durumunda kalırsınız. Kasko varsa kaskodaki teminat kadar, ihtiyari mali mesuliyet varsa limitliyse limiti kadar, limitsizse tamamını karşılar.