Araç sahipleri için limit yüzde 33 arttı, herkesi ilgilendiriyor. Şimdi ne olacak?
30.12.2025 08:11
Burak Taşçı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortalarındaki teminatlarda değişikliğe gitti ve tutarları yüzde 33,33 oranında artırdı.
Milyonlarca araç sahibinin yaptırması gereken, yaptırmadığı takdirde cezai işlem uygulandığı, yaptırmadığı süreler boyunca da sigorta primlerinin cezalı olarak arttığı, herhangi bir trafik kazası durumunda karşı tarafa verilen zararı karşılayan zorunlu trafik sigortasında 2026 yılında uygulanacak teminat tutarları yeniden belirlendi.
Herhangi bir trafik kazasında maddi zararlar için belirlenen tazminat tutarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yüzde 33 oranında artırdı.
Buna göre, maddi zararlar için belirlenen teminat tutarı 300 bin liradan 400 bin liraya, bedeni zararlar için öngörülen teminat tutarı ise 2,7 milyon liradan 3,6 milyon liraya yükseldi.
EK PRİM ALMAKSIZIN ESKİ POLİÇELERDE DE RAKAMLAR GÜNCELLENECEK
Belirlenen yeni teminat tutarları, yürürlükte bulunan tüm sigorta sözleşmelerine herhangi ek prim alınmaksızın uygulanacak.
Öte yandan, bazı araç gruplarında kullanım türüne göre belirlenen tarife uygulaması yeniden düzenlendi ve gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin belirlenmesinde, aynı araç grubunda beş araca kadar (beş dahil) özel kullanım türü, beş adedin üzerindeki araçlar için ise tüzel kullanım türü esas alınacak.
İHTİYARİ MALİ MESULİYET SİGORTASI YAPTIRIN
2026 yılında herhangi bir trafik kazasına karıştığınızda, karşı tarafa verilen hasar eğer 400 bin lirayı aşarsa ve kasko sigortanız yoksa aşan tutarı cebinizden ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu durum bedeni zararlar için de 3,6 milyonu aşan kısmın cebinizden ödemeniz anlamına geliyor.
Eğer trafik sigortanıza ek olarak kasko sigortanız varsa, kaskoda belirtilen teminatlar dahilinde 400 bin lirayı aşan kısım için kasko şirketi karşı tarafın zararını karşılıyor. Kaskonun teminatı da karşı tarafın zararını karşılayamayacağı durumlar için ihtiyari mali mesuliyet sigortası bulunuyor. Kasko poliçelerine ek teminat olarak eklenen ihtiyari mali mesuliyet sigortası, ister sınırsız isterseniz de belirlediğiniz limit dahilinde uygulanabiliyor.
Örnekle ilerlemek gerekirse başınıza talihsiz bir kaza geldi ve karşı tarafın aracının değeri 10 milyon lira ve oluşan hasar da 3 milyon lira olsun. Trafik sigortası sadece 400 bin lirasını karşılar ve geri kalan 2,6 milyon liralık hasarın ödemesini kendiniz yapmak durumunda kalırsınız. Kasko varsa kaskodaki teminat kadar, ihtiyari mali mesuliyet varsa limitliyse limiti kadar, limitsizse tamamını karşılar.
UCUZ HASAR KALMADI
Trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan tamir masrafları oldukça yüksek seviyelerde. Eksperlerin verdikleri rapor neticesinde her işlem için ayrı ücret alınıyor. Sökme, takma, boya, düzeltme, kaporta işçiliği, yedek parça gibi birçok kalem hesaplama içine girince küçük bir kazada oluşan hasarın boyutu 100 bin lirayı aşıyor. Lüks araçlarda bu tutar 600-700 bin liraya yükseliyor. Sıradan yerli üretim bir otomobilin far, tampon aksamı değişmeye kalksa, sökme, takma, boya, elektrik işçiliği gibi kalemler ortalama olarak 100 bin lira civarında tutuyor. Bu nedenle ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırmak sürücüleri maddi açıdan koruma altına alıyor.