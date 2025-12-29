Araç sahipleri için son 3 gün, kamera takılması şart. Fiyatlar ne kadar?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre bazı araçlarda bulunması zorunlu olan araç kamerası için süre daralıyor. Aksi halde ceza kesilecek ve araçlar muayeneden geçemeyecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde, ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve dolmuşlara kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirildi.

19 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle toplu taşıma araçları takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı 2025 ile 2023 arasındaki modeller için 01.01.2026, 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 01.01.2027, 2017 ve öncesi modeller için 01.01.2028 ilk muayene tarihine kadar aranmayacak.