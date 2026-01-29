Araç sahiplerinin hepsini ilgilendiriyor, 2 Şubat'ta başlıyor, plaka basım ücreti belli oldu

Plakanın teki kayıp ve çalıntı olduğunda aynı plakadan bir tane daha bastırılabiliyor. Ancak plakaların ikisi de kayıp ya da çalıntı olduğu durumda aracın plakası yenileniyor ve farklı harf sayı gruplarından oluşuyor. İki plakanın da çalındığından örnek vermek gerekirse 34 AXX 000 plakasının çalınması halinde aracın sahibinin ikameti hangi ildeyse o ilin plaka ve sıra grubuna göre tescil plakası basılıyor. 34 plakanın çalınması halinde aracın sahibinin ikameti İstanbul'daysa yine 34 plaka yeni harf ve numara serisiyle basılıp sahibine teslim ediliyor.