Araç sahiplerinin hepsini ilgilendiriyor, 2 Şubat'ta başlıyor, plaka basım ücreti belli oldu
29.01.2026 09:11
Burak Taşçı
İkinci el araç alıp plakasını değiştirmek isteyenler, yıpranmış ya da kayıp plakasını yenilemek isteyenleri ilgilendiren gelişme ortaya çıktı. 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren tescil plakası bedeli kamu bankalarına yatırılacak. Ücretin ne kadar olduğu belli oldu.
Plaka değişikliği taleplerinde ücret ödemeleri nakit ya da kredi kartıyla değil kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilecek.
Tescil plakası bedelinin bankalar aracılığıyla ödenmesine dair düzenleme 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yaptığı açıklamada Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a plaka bedelleri ödenecek.
NOTER BELGESİNİ KAYBETMEYİN
Ödeme yapmak için noterden alınan plaka basım evrakında yazan referans numarasına ihtiyaç duyulacak. Bu belgenin kaybedilmemesi ve ücret yatırıldıktan sonra plaka basım atölyesine teslim edilmesi gerekiyor.
PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
İkinci el bir araç alınmak istendiğinde plakası başka bir şehir üzerine kayıtlıysa ve alıcı kişinin ikameti de plakanın bulunduğu ilden farklıysa yeni plaka basım talebinde bulunulabiliyor. Alıcı ve aracın plakası aynı şehre kayıtlıysa plaka değişikliği talebinde bulunulamıyor. Örnek vermek gerekirse Tekirdağ (59) plakalı bir aracı ikameti İstanbul'a kayıtlı birisi almak istediğinde aracın plakası 34'e dönüştürülüyor. Ancak Tekirdağ'daki 59 plakalı aracı yine Tekirdağ'da ikamet eden biri almak isterse plaka değişikliği talebinde bulunamıyor.
ÇALINMA VE KAYIP DURUMUNDA PLAKA DEĞİŞİYOR
Plakanın teki kayıp ve çalıntı olduğunda aynı plakadan bir tane daha bastırılabiliyor. Ancak plakaların ikisi de kayıp ya da çalıntı olduğu durumda aracın plakası yenileniyor ve farklı harf sayı gruplarından oluşuyor. İki plakanın da çalındığından örnek vermek gerekirse 34 AXX 000 plakasının çalınması halinde aracın sahibinin ikameti hangi ildeyse o ilin plaka ve sıra grubuna göre tescil plakası basılıyor. 34 plakanın çalınması halinde aracın sahibinin ikameti İstanbul'daysa yine 34 plaka yeni harf ve numara serisiyle basılıp sahibine teslim ediliyor.
ART NİYETLİ KULLANIM ARTIYOR
Plakasını değiştirmek isteyen ancak plaka koduyla aynı ilde ikamet edenler iki plakasının da çalındığını öne sürerek plakaların harf ve sayı grubunun değişmesini sağlıyor.
ÇALINMA DURUMUNDA RUHSAT DA DEĞİŞİYOR
İki plakanın çalınması durumunda yeni harf ve sayı grubunda plaka verileceği için ruhsatın da değişmesi gerekiyor.
ZİRAAT BANKASI PLAKA BASIM ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Tescil plakası bedelinin bankalar aracılığıyla ödenmesi işlemler Ziraat Bankası için şubelerden ya da internet şubesinden gerçekleştirilecek.
İnternet şubesinden ödeme yapmak için "Ödemeler-Diğer ödemeler-Diğer kurumlar- TŞOF Tescil Plaka Bedeli" adımları seçildikten sonra noter tarafından verilen belgede bulunan "Belge No"su ilgili alana yazılıp basım yeri seçilip işlemin onaylanması gerekecek.
VAKIFBANK PLAKA BASIM ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Vakıfbank şubelerinden ödeme yaparak ya da internet bankacılığı üzerinden "İnternet şubesi ödeme işlemleri-TŞOF Tescil Plaka Bedeli" kısmına girilerek belge numarası yazılıp ilgili plaka basım yeri seçilip onaylanması gerekiyor.
HALKBANK PLAKA BASIM ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Halkbank şubelerinden de ödeme işlemi gerçekleştiriliyor. İnternet bankacılığından işlem yapmak için "Ödeme-Vergi-Kurum-Diğer kurumlar" kısmından TŞOF Tescil Plaka Bedeli" seçilerek belge numarası girilip plaka basım yeri seçilip ödeme yapılması gerekiyor.
BAŞKA BİRİNİN HESABINDAN DA ÖDEME YAPILABİLİR
Kamu bankalarında hesabınız yoksa hesabı olan başka biri üzerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.
HAFTA SONLARI BANKALAR KAPALI
Hafta sonu araç alım-satımları nöbetçi noterler vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Hafta sonları bankalar çalışmadığı için şubeden ödeme işlemi gerçekleştirilemiyor. Hafta sonları internet bankacılığı üzerinden işlemler gerçekleştirilecek.