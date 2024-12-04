Araç satışında yeni dönem: Sigorta yaptırmayan trafiğe çıkamayacak
Otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor. Sıfır araçların ardından ikinci elde de sigorta zorunlu hale geldi. Düzenleme kapsamında aracı satın alan kişinin devir tarihi itibarıyla trafik sigortası yaptırması gerekecek. Sigortası olmayan aracın devri noter tarafından onaylanmayacak. Daha önce satış işlemi sonrasında sigorta için 15 günlük süre bulunuyordu. Anayasa Mahkemesi, 15 günlük süreye ilişkin kararı iptal etmişti.
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İkinci el otomobil alım satımlarına sigorta zorunluluğu geldi.
Karara göre tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak.