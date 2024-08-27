Araç satışında yeni düzenleme Resmi Gazete'de: Yetki belgesi olmayanlar satış yapamayacak
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sisteminin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi. Yetki belgesi olmayanlar araç satışı için ilan veremeyecek.
İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırıldı, motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik adıyla yenilenerek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.