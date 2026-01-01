Araçlarda büyük ÖTV indirimi devreye girdi, limit 584 bin lira arttı. İşte ÖTV muafiyetli araç fiyatları

Engelli araçlarına ilişkin olarak yeniden değerleme oranı 2026 için devreye girdi ve tutar 2 milyon 290 bin 200 liradan 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseldi. Başka bir deyişle yüzde 90 engeli bulunan bir vatandaş 2 milyon 873 bin 972 lira değerindeki aracı Özel Tüketim Vergisi ödemeden alabiliyor. Bu araç eğer tertibatlı değilse birinci derece yakınları kullanabiliyor.