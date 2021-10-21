Araziye özel elektrikli bisiklet

Ürettiği elektrikli bisiklet modelleriyle adından söz ettiren Super73 firması, araziye özel yeni modelini tanıttı. Elektrikli bisiklet piyasasının öne çıkan firmalarından biri olan Super73 yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Araziye özel hazırlanan RSD x Super73-RX Malibu modeli bisikletten çok bir motosikleti andırıyor. 2000W gücünde bir motor bulunan bisiklet maksimum 45 kilometre hıza çıkabiliyor. Arazi şartlarına özel Fox süspansiyon ve büyük disk frenler kullanılan bisiklet kalın lastikleriyle dikkat çekiyor. 960 Wh'lık bir bataryası bulunan bisikletin menzili hakkında bir bilgi bulunmuyor. Roland Sands Design firmasıyla ortak üretilecek modelden sadece 1000 adet pazara sunulacak. Elektrikli arazi bisikleti 4 bin 500 dolardan piyasaya çıkacak.