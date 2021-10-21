Araziye özel elektrikli bisiklet

Ürettiği elektrikli bisiklet modelleriyle adından söz ettiren Super73 firması, araziye özel yeni modelini tanıttı.

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 10:06

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Elektrikli bisiklet piyasasının öne çıkan firmalarından biri olan Super73 yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor.
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Araziye özel hazırlanan RSD x Super73-RX Malibu modeli bisikletten çok bir motosikleti andırıyor.
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2000W gücünde bir motor bulunan bisiklet maksimum 45 kilometre hıza çıkabiliyor.
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Arazi şartlarına özel Fox süspansiyon ve büyük disk frenler kullanılan bisiklet kalın lastikleriyle dikkat çekiyor.
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960 Wh'lık bir bataryası bulunan bisikletin menzili hakkında bir bilgi bulunmuyor. Roland Sands Design firmasıyla ortak üretilecek modelden sadece 1000 adet pazara sunulacak.
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Elektrikli arazi bisikleti 4 bin 500 dolardan piyasaya çıkacak.
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