Askerlik hatırası kendini yeniledi. 80 yıldır üretiliyor
24.12.2025 12:43
Burak Taşçı
1946 yılından bu yana üretilen çok amaçlı, arazi koşullarına uygun ve genellikle askeri amaçlarla kullanılan Unimog'un yeni serisi gün yüzüne çıktı.
Dünya çapında askere giden herkesin nizamiyede denk geldiği Mercedes Unimog konsept serisiyle ortaya çıktı. 1946 yılından bu yana üretim hattında olan ve ağır koşullarda faaliyet gösteren Mercedes Benz Unimog sağlamlığını konfor ve lüksle birleştirdi.
80'inci yılını kutlayacak olan Unimog'u Mercedes, lüks segment için hazırladı.
LÜKS UNIMOG'DA YOK YOK
Lüks Unimog, portal akslara ve esnek şaseye sahip olacak. Arazi koşullarına son derece uygun olan Unimog U 4023 modelini örnek alan lüks Unimog, tercihe bağlı dört çeker sistemi, her iki aksta bulunan diferansiyel kilitleri zorlu arazi şartlarında çekiş ve kontrolü tam anlamıyla sağlayacak.
6 SİLİNDİRLİ MOTORA SAHİP
Standart 4 silindirli motor yerine Mercedes Benz'in 6 silindirli OM 936 motorunu kullanacak olan lüks Unimog bu sayede yüksek performans, optimize edilmiş şanzıman ayarı ve artırılmış sürüş konforu sunacak. Lüks Unimog'un motoru 300 beygir güç üretecek.
4 KİŞİLİK OLACAK
Çift kabin olarak dört kişiye kadar oturma alanı sunacak olan Unimog'da geleneksel aynaların yerini dijital kameralar aldı. Kabin içinde birinci sınıf deri kullanılan Unimog'da renkli diklişli ergonomik koltuklar, deri paspaslar, LED aydınlatma yer alıyor ve bu da premium algısını artırıyor.
FİYATI GİZLİ TUTULUYOR
Yaklaşık 200 bin dolar seviyesindeki fiyatlardan satılan Unimog'lar bulunurken, lüks Unimog'un Premium özellikleri nedeniyle fiyatının daha yüksek olması bekleniyor.