Aston Martin ve Zagato'dan iki efsane

Aston Martin Lagonda Genel Müdür Yardımcısı Marek Reichman DBZ Zagato Koleksiyonu hakkında 'Dünyanın en güzel otomobil tasarımı' yorumunu yaparak şöyle devam ediyor "Bizim için zorlu bir mücadele ve tabii ki büyük bir motivasyondu. Aston Martin ve Zagato’daki her iki tasarım ekibi birlikte çalıştı. Zaten muhteşem DBS Superleggera’yı almak ve Aston Martin kimliğini koruyan bir şeyi biçimlendirmek, ancak böyle bir işbirliğinin sonucu olabilirdi. Sansasyonel görünümlü ve son derece nadir, zamansız bir simgenin günümüzde yeniden doğuşu."