Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı

AMR Pro'da en büyük değişim güç yerine ağırlığı tercih eden Aston Martin mühendislerinin hibrit motoru araçtan çıkarması olmuş.

Araç bu yüzden standart versiyonundan 100 beygir daha güçsüz. Ancak buna rağmen artan karbonfiber oranıyla ağırlıklarını atarak yere basma kuvvetini iki katına çıkarmayı başarmış.