Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı

Aston Martin'in 2018 yılında tanıtılan Valkyrie'nin pistlere özel versiyonu AMR Pro tanıtıldı. 2018 yılında tanıtılan Valkyrie versiyonuna göre küçük değişimler geçiren piste özel üretilen AMR Pro tanıtıldı. AMR Pro'da en büyük değişim güç yerine ağırlığı tercih eden Aston Martin mühendislerinin hibrit motoru araçtan çıkarması olmuş. Araç bu yüzden standart versiyonundan 100 beygir daha güçsüz. Ancak buna rağmen artan karbonfiber oranıyla ağırlıklarını atarak yere basma kuvvetini iki katına çıkarmayı başarmış. Araçtan tümü soldan direksiyonlu olarak sadece 40 adet üretilmesi bekleniyor.