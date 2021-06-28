Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı

Aston Martin'in 2018 yılında tanıtılan Valkyrie'nin pistlere özel versiyonu AMR Pro tanıtıldı.

ntv.com.tr 28.06.2021 - 10:47 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 10:52

Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı - 1
2018 yılında tanıtılan Valkyrie versiyonuna göre küçük değişimler geçiren piste özel üretilen AMR Pro tanıtıldı.
Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı - 2
AMR Pro'da en büyük değişim güç yerine ağırlığı tercih eden Aston Martin mühendislerinin hibrit motoru araçtan çıkarması olmuş.
Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı - 3
Araç bu yüzden standart versiyonundan 100 beygir daha güçsüz. Ancak buna rağmen artan karbonfiber oranıyla ağırlıklarını atarak yere basma kuvvetini iki katına çıkarmayı başarmış.
Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı - 4
Araçtan tümü soldan direksiyonlu olarak sadece 40 adet üretilmesi bekleniyor.
Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı - 5
Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı - 6
Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı - 7
Aston Martin'den Valkyrie'ye özel versiyon: AMR Pro ortaya çıktı - 8

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