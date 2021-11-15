Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi

E-tron GT’nin özellikle tasarımıyla Audi markasının bu alanda ulaştığı noktayı ve iddiayı vurguladığını söyleyen Duesmann, “Etkileyici performansıyla da elektromobilitenin en duygusal halini sunuyor. Model ayrıca sürdürülebilir konseptiyle bir duruşu da simgeliyor. Bu anlamda E-tron GT bizim öncü modelimiz” diye konuştu.