Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi

Audi e-tron GT, Almanya'da düzenlenen Altın Direksiyon 2021 ödüllerinde (Goldenes Lenkrad-Golden Steering Wheel) ödüllerinde, ‘Yılın En Güzel Otomobili‘ kategorisinde birinciliğe layık görüldü. 70 modelin değerlendirildiği kategoride kazanan, Auto Bild dergisi ve Bild am Sonntag gazetesinin okurlarının kullandığı oylarla belirlendi.

Haberler - ntv.com.tr 15.11.2021 - 08:26 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 08:30

Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 1

45. Altın Direksiyon Ödülleri Berlin Axel-Springer-Haus'ta düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. ‘Yılın En Güzel Otomobili‘ kategorisinde birinciliğe  e-tron GT layık görüldü.

Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 2

E-tron GT’nin özellikle tasarımıyla Audi markasının bu alanda ulaştığı noktayı ve iddiayı vurguladığını söyleyen Duesmann, “Etkileyici performansıyla da elektromobilitenin en duygusal halini sunuyor. Model ayrıca sürdürülebilir konseptiyle bir duruşu da simgeliyor. Bu anlamda E-tron GT bizim öncü modelimiz” diye konuştu.

Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 3

HER KATEGORİDEN VE 70 YENİ MODEL ARASINDAN SEÇİLDİ

İlk olarak 1976 yılında düzenlenen Altın Direksiyon ödülleri prestijnin yanısıra aynı zamanda Almanya'nın en eski otomotiv ödüllerinden biri. Bu yıl 45’inci kez düzenlenen yarışmada, 12 kategoride 70 kadar yeni model değerlendirmeye alındı. Yılın En Güzel ‘i ödülü, tüm kategorilerde yer alan 70 model arasından ve okurların oylarıyla seçiliyor. 

Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 4

E-tron GT, 2026 yılından itibaren sadece elektrikli modelleri pazara sunmaya hazırlanan Audi markası için, elektrikli mobilitedeki geleceğinin bir öncüsü olarak kabul ediliyor. 

MODELLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 5
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 6
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 7
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 8
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 9
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 10
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 11
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 12
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 13
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 14
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 15
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 16
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 17
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 18
Audi e-tron GT ' Yılın En Güzel Otomobili' seçildi - 19

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