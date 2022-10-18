Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek

Audi, RS 3 modelini daha hızlı ve daha performanslı hale getirdiği RS 3 Performance sürümünü tanıttı.
Sedan ve Sportback gövdeleriyle gelen model 2.5 litrelik TFSI beş silindirli sıralı motoruyla 407 bg güç ve 500 Nm tork üretiyor.
Segmentinde 300 km/s hıza ulaşabilen ilk model olan RS 3 performance, 7 vitesli S tronic çift kavramalı şanzımanile gücü tekerleklere aktarıyor.
RS 3'ün performans sürümü 0'dan 100'e sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.
Modelde Adaptif amortisör kontrollü RS spor süspansiyon standart olarak sunuluyor. Bu donanım amortisörleri yol koşullarına, sürüş durumuna ve seçilen sürüş moduna göre sürekli ayarlıyor.
RS 3 performans sürümü Nogaro Blue, Arrow Grey ve Daytona Grey renklerinin yanı sıra Sebring Black Crystal Effect ve Glacier White Metallic renkleri de mevcut.
Audi RS 3 performans modelinin ilk teslimatları 2023'ün başında gerçekleşecek.