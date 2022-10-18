Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek

Audi, RS3 modeline performans arttırarak, Sportback ve Sedan gövdeleriyle satın alınabilecek 300 araçlık bir seri oluşturuyor.

Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 1

Audi, RS 3 modelini daha hızlı ve daha performanslı hale getirdiği RS 3 Performance sürümünü tanıttı. 

Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 2

Sedan ve Sportback gövdeleriyle gelen model 2.5 litrelik TFSI beş silindirli sıralı motoruyla 407 bg güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 3

Segmentinde 300 km/s hıza ulaşabilen ilk model olan RS 3 performance, 7 vitesli S tronic çift kavramalı şanzımanile gücü tekerleklere aktarıyor.

Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 4

RS 3'ün performans sürümü 0'dan 100'e sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.

Modelde Adaptif amortisör kontrollü RS spor süspansiyon standart olarak sunuluyor.  Bu donanım amortisörleri yol koşullarına, sürüş durumuna ve seçilen sürüş moduna göre sürekli ayarlıyor. 

Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 5

RS 3 performans sürümü Nogaro Blue, Arrow Grey ve Daytona Grey renklerinin yanı sıra Sebring Black Crystal Effect ve Glacier White Metallic renkleri de mevcut.

Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 6

Audi RS 3 performans modelinin ilk teslimatları 2023'ün başında gerçekleşecek.

Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 7
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 8
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 9
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 10
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 11
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 12
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 13
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 14
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 15
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 16
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 17
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 18
Audi, RS 3'ün performansını yükseltti: 300 adet üretilecek - 19

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