Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek

Audi’nin 25 yaşına gelen ikonik modeli TT, 1995 yılında Frankfurt fuarında tanıtıldıkdan 3 yıl sonra 1998’de piyasaya çıkmıştı.
Gövdesinde aerodinamik değişimlere uğrayan yeni TT RS Iconic Edition, 395 bg güç ve 480 Nm tork üreten 2.5 litrelik turbo şarjlı motor kullanıyor.
Bu güç 7 ileri vitesli S-Tronic şanzıman ile Quattro çekiş sistemine gönderiliyor.
Maksimum hızı 280 km/s olan aracın 0’dan 100'e hızlanması ise sadece 3.7 saniye sürüyor.
Audi bu özel modelinden 15 tanesi sağdan direksiyonlu olmak üzere sadece 100 adet üretecek.