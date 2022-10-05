Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek

İlk olarak 1998 yılında karşımıza çıkan Audi’nin ikonik modeli TT, sınırlı sayıda üretilecek özel bir versiyonla karşımızda.

Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 1

Audi’nin 25 yaşına gelen ikonik modeli TT, 1995 yılında Frankfurt fuarında tanıtıldıkdan 3 yıl sonra 1998’de piyasaya çıkmıştı.

Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 2

Gövdesinde aerodinamik değişimlere uğrayan yeni TT RS Iconic Edition, 395 bg güç ve 480 Nm tork üreten 2.5 litrelik turbo şarjlı motor kullanıyor.

Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 3

Bu güç 7 ileri vitesli S-Tronic şanzıman ile Quattro çekiş sistemine gönderiliyor.

Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 4

Maksimum hızı 280 km/s olan aracın 0’dan 100'e hızlanması ise sadece 3.7 saniye sürüyor.

Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 5
Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 6

Audi bu özel modelinden 15 tanesi sağdan direksiyonlu olmak üzere sadece 100 adet üretecek.

Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 7
Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 8
Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 9
Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 10
Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 11
Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 12
Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 13
Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 14
Audi TT'ye özel versiyon: 100 adet üretilecek - 15

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