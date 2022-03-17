Audi yeni elektriklisini tanıttı: Audi A6 Avant e-tron Concept

Araç, 800 volt sistemi ve 270 kW'a kadar şarj desteğiyle hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada 300 kilometrelik menzil sunabilecek. Ayrıca 25 dakikadan daha kısa bir sürede 100 kWh'lik pil yüzde 5'ten yüzde 80'e çıkacak.