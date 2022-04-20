Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı

Alman üretici Audi 'Sphere' konsepti çerçevesinde üçüncü konseptini tanıttı. Audi Urbansphere 4. seviye otonom sürüş desteği ile geliyor.

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 11:11 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 11:14

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 1

'ninuzun zamandır adından söz ettiren modeli Urbansphere tanıtıldı. Oldukça uzun ve büyük yapısıyla dikkat çeken araç 4. seviye otonom sürüş desteğine sahip.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 2

5.51 metre uzunluğunda olan araç Audi'nin şimdiye kadar ürettiği en geniş iç hacme sahip olan aracı konumunda.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 3

Aracın ön ce arka kısmında yer alan aydınlatma sistemi farklı desen renklerle şekillendirilebiliyor.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 4

Modelin kapıları açıldığında yere uzanan kırmızı hali misali bir aydınlatma sağlayan araç, araca iniş ve binişleri kolaylaştırmak için koltukların dışarı dönmesini sağlıyor.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 5

Pekin gibi kalabalık şehirler düşünülerek tasarlanan aracın iç kısmı bir yaşam alanı gibi görülmüş.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 6

Oldukça geniş bir iç hacme sahip olan model otonom sürüş sayesinde direksiyon ve pedalların da ortadan malkmasıyla birlikte bir salona veya ofize dönüşüyor.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 7

Audi'nin Skysphere ve Grandsphere modellerinin ardından üçüncü 'sphere' tasarımı olan Urbansphere de 4. seviye otonom desteği sunuyor. Audi, bu teknolojinin önümüzdeki 10 yılın içinci yarısında tanıtmayı planlıyor.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 8

Bu otonom sürüş yolcularını evden alıyor, gidecekleri ulaştırıyor ve bağımsız olarak park yeri bulup şarj işini de kendisi halledebiliyor.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 9

5,51 metre uzunluğunda, 2,01 metre genişliğinde ve 1,78 metre yüksekliğindeki model segmentinin en büyüklerinden.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 10

Bu büyüklüğün asıl amacı aracın içinde oldukça geniş bir yaşam alanı sunmak. Bu sayede arkadaki kolduklar 60 dereceye kadar yatabiliyor ve sohbet için birbirlerine dönebiliyorlar.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 11

Araçta, 120 kilovat saatlik bir batarya bulunuyor. Bu bataryalar yaklaşık 750 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Konsept model iki elektrik motoruyla toplam 400 beygir güç ve 690 Nm tork üretiyor.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 12

270 kilowaat'a kadar şarj desteği sunan araca 300 kilometrelik bir menzil için 10 dakikalık şarj yetiyor.

Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 13
Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 14
Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 15
Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 16
Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 17
Audi yeni konsepti Urbansphere'in örtüsünü kaldırdı - 18

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