Audi’den 10’uncu yıla özel seri: R8 V10 Decennium

Coupe olarak sunulan bu özel otomobil, Daytona Grisi mat rengi, 20 inç jantları, ön spoiler, yan eşikler ve difüzorde kullanılan parlak siyah renk ile öne çıkıyor. Mat bronz renkte olan 5.2 litre FSI motorun emme manifoldu da otomobile agresif bir duruş kazandırıyor. Decennium’un yan aynaları ve yan tasarımı karbon fiberden. Otomobili yine bu model için tasarlanan siyah Audi logosu tamamlıyor. Audi R8 V10 Decennium, grinin yanında, mavi, siyah ve gümüş dış renk seçenekleriyle de alınabiliyor.