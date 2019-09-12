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Audi'den elektrikli arazi aracı

ntv.com.tr

Audi elektrikli arazi aracının tanıtımını Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirdi.

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    Otomotiv dünyansının merakla beklediği Frankfurt Otomobil Fuarı'na elektrili araçlar damgasını vuruyor.
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    Fuarda gövde gösterisi yapan firmalardan biri olan Audi, oldukça dikkat çekici tasarıma sahip modeli Audi AI: TRAIL'ı tanıttı.
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    Geleceğin arazi araçlarının tasarımına ışık tutan model elektrili ve otonom sürüşü destekliyor.
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    Dört tekerleğinde dört elektrik motoru bulunan araç 400 ila 500 kilometre arasında menzil sunarken zorlu arazi şartlarında bu menzilin 250 kilometreye düşeceği belirtiliyor. 

    430 beygirlik bir güce sahip olan model 1000 Nm'lik bir torka sahip. 

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    Aracın yerden yüksekliği 34 santimetre.
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