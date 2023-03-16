Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek

Araçta nappa deri, havalandırmalı ve masajlı koltuklar, seramik frenler, 21 inç siyah jantlar, HD Matrix LED farlar, karbonfiber kaplamalar standart olarak sunuluyor.



Ayrıca daha dar bir dönüş açısı için düşük hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerin tersi yöne 2,8 dereceye kadar dönüyor.