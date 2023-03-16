Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek

Audi, 2018 yılında ilk kez ortaya çıkardığı e-tron GT'nin sevilen kamuflajına özel bir seri tanıttı. Bu özel desenli modelden sadece 75 adet üretilecek.

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 1

Audi'nin elektrikli modeli E-tron GT, ilk kez görüldüğünde yeni olan her model gibi kamuflajıyla gelmişti. Karmaşık geometrik şekiller, siyah ve kırmızı renklerle kaplanmıştı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 2

Bu kamuflaj kullanıcılar tarafından çok sevilmiş ve araç piyasaya çıktığında da talep görmüştü.

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 3

Gelen taleplere kayıtsız kalamayan Audi of America ve Audi Exclusive bölümü, bu kamuflajın güncellenerek kullanıldığı Audi RS e-tron GT project 513-2'yi duyurdu.

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 4

75 adetle sınırlı olacak ve sadece Amerika'da satılacak olan özel üretim araçlarda, dört halkalı logo ilk kez parlak kırımızı olarak kullanıldı.

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 5

Audi Exclusive, kamuflajda batarya, çeşitli geometrik simgeler ve E-tron'un 'e' harfini sıkça kullanıyor.

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 6

Aracın dışında olduğu  gibi içinde de kırmızı detaylar dikkat çekiyor.

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 7

Dışarıda yer alan kamuflajın grafikleri iç mekanda karbonfiber alanlarda da kullanılmış.

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 8

Araçta nappa deri, havalandırmalı ve masajlı koltuklar, seramik frenler, 21 inç siyah jantlar, HD Matrix LED farlar, karbonfiber kaplamalar standart olarak sunuluyor.

Ayrıca daha dar bir dönüş açısı için düşük hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerin tersi yöne 2,8 dereceye kadar dönüyor.

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 9

Audi RS e-tron GT project_513/2, Audi'nin en hızlı 0-100 km hızlanan üretim modeli olan RS e-tron GT'nin performansına sahip. Biri ön biri arka aksta olan iki elektrik motoruyla 637 beygir güç üreten araç 0'dan 100'e sadece 3,1 saniyede ulaşıyor.

Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek - 10
DAHA FAZLA GÖSTER