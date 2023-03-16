Audi'den sevilen kamuflaja özel seri: 75 adet üretilecek

Audi'nin elektrikli modeli E-tron GT, ilk kez görüldüğünde yeni olan her model gibi kamuflajıyla gelmişti. Karmaşık geometrik şekiller, siyah ve kırmızı renklerle kaplanmıştı.
Bu kamuflaj kullanıcılar tarafından çok sevilmiş ve araç piyasaya çıktığında da talep görmüştü.
Gelen taleplere kayıtsız kalamayan Audi of America ve Audi Exclusive bölümü, bu kamuflajın güncellenerek kullanıldığı Audi RS e-tron GT project 513-2'yi duyurdu.
75 adetle sınırlı olacak ve sadece Amerika'da satılacak olan özel üretim araçlarda, dört halkalı logo ilk kez parlak kırımızı olarak kullanıldı.
Audi Exclusive, kamuflajda batarya, çeşitli geometrik simgeler ve E-tron'un 'e' harfini sıkça kullanıyor.
Aracın dışında olduğu gibi içinde de kırmızı detaylar dikkat çekiyor.
Dışarıda yer alan kamuflajın grafikleri iç mekanda karbonfiber alanlarda da kullanılmış.
Araçta nappa deri, havalandırmalı ve masajlı koltuklar, seramik frenler, 21 inç siyah jantlar, HD Matrix LED farlar, karbonfiber kaplamalar standart olarak sunuluyor.
Ayrıca daha dar bir dönüş açısı için düşük hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerin tersi yöne 2,8 dereceye kadar dönüyor.
Audi RS e-tron GT project_513/2, Audi'nin en hızlı 0-100 km hızlanan üretim modeli olan RS e-tron GT'nin performansına sahip. Biri ön biri arka aksta olan iki elektrik motoruyla 637 beygir güç üreten araç 0'dan 100'e sadece 3,1 saniyede ulaşıyor.