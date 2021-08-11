Audi'den sıra dışı otonom konsept: Audi Skysphere

Audi, yeni elektrikli ve otonom sürüşe sahip konsept modeli Skysphere'i tanıttı.

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ntv.com.tr 11.08.2021 - 10:47

Audi konsept araç ailesine yeni bir roadster ekledi. İki kapılı üstü açılır modelin adı Skysphere.

Skysphere konsepti markanın gelecekteki lüks otonom modellerine ışık tutuyor.

1930'lu yıllardan detaylar barındıran araçta dikkat çeken fütüristik özelliklerde mevcut. Aktif olarak artırılabilir aks mesafesi ve birbiri içine kayan gövde mekanizmasıyla aracın dış uzunluğu 25 santimetre değiştirilebiliyor. Aracın yerden yükseliği de ayarlanabiliyor.

Sürücü sadece bir düğme ile bu değişimleri sağlayabiliyor. Araç spor modunda 4.94 metre uzunluğundayken, Grand Touring modunda 5.19 metreye çıkrılabiliyor.

Aracın içinde de bu değişim etkisini gösteriyor. Spor modunda yer alan direksiyon, vites ve pedal gibi parçalar Grand Touring modunda ortadan kalkıyor.

Bu parçalar yerlerine girerek otonom sürüşte sürücü ve yolcu için oldukça geniş bir alan bırakıyor. Bu geniş alanda da ön paneli tamamen kaplayan hatta yanlara ve vites etrafına uzanan 55 inç'e yakın bir ekran yer alıyor.

Audi Skysphere, sensörleri sayesinde yolcularını varış noktasına götürürken, park ve şarj işlemlerini de bağımsız olarak gerçekleştiriyor.

Arka aksa yerleştirilen motor 465 kW güç (632 beygir) ve 750 Nm torka sahip. Bu güçle araç 0'dan 100'e 4 saniyede ulaşabiliyor.

Araçta 80 kWh kapasiteli bir patarya paketi yer alıyor. Bu bataryalar 500 kilometrelik bir menzil vadediyor.

Kapıları tersine açılan modelin bu özelliği başta bahsettiğimiz 1930'lardaki Horch 853 modelinden geliyor.

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