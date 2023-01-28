Audi'den SUV ve pickup karışımı konsept

Audi, 2021'de tanıtıttığı skysphere roadster, Nisan 2022'deki grandsphere sedan ve urbansphere konseptlerinin ardından, şimdi de çok yönlü gövde tasarımına sahip dört kapılı crossover coupe modelini tanıttı.
Activesphere, Malibu'daki Audi Design Studio'da tasarlandı. 4,98 metre uzunluğunda, 2,07 metre genişliğinde ve 1,60 metre yüksekliğindeki boyutları, Audi activesphere konseptini premium segmentin bir üyesi yapıyor.
Audi activesphere'in yerden yüksekliği; arazi kullanımı sırasında, 208 milimetrelik temel yükseklikten 40 milimetre artırılabiliyor veya yol sürüşünde aynı miktarda alçaltılabiliyor.
Activesphere, sportback bir otomobilin bir allroad'ın tasarım öğelerini ve teknik ekipmanını bünyesinde barındıran ilk model. Bu nedenle Audi, allroad'ın aksine bu yeni gövde varyantını "Active Sportback" olarak adlandırıyor.
Audi activesphere konsepti otonom modda sürüş yaparken gösterge paneli, direksiyon simidi ve pedallar görünmez bir konumda kayboluyor. Özellikle ilk koltuk sırasında, sürücünün önündeki aktif alanın ön ucundan itibaren uzanan geniş bir alan açılıyor. Sürücü direksiyonu devralmak isterse, gösterge paneli direksiyon simidi ile birlikte ön camın altındaki düz konumundan dışarı doğru dönüyor.
Audi activesphere konsept modeli ilk kez, fiziksel gerçeklik ile dijital alanı birleştiriyor. Yeni sistemin en önemli parçası, her sürücü ve yolcu için ayrı ayrı sunulan yenilikçi AR gözlük ve kulaklığı.
Audi activesphere konseptinde sunulan benzersiz optik hassasiyet, en yüksek çözünürlük ve mükemmel kontrast, çıplak gözle görülemeyen kontrol yüzeylerini ve ekranları kullanıcının direksiyon simidinin başındayken görüş alanına getiriyor.
Audi activesphere'in iç mekanında ihtiyaç duyulan öğeler, yalnızca kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda ortaya çıkıyor ve gerçek dünyada olduğu gibi sezgisel olarak çalıştırılabiliyor. Örneğin, klima kumandası ya da hoparlörün üzerindeki eğlence ve sesli etkileşimli panel gibi.
Audi grandsphere ve Audi urbansphere konsept otomobilleri gibi, activesphere konsepti de seri üretim için Audi'nin en yenilikçi elektrikli tahrik sistemi Premium Platform Electric veya kısaca PPE'yi kullanıyor. PPE'ye dayalı ilk Audi üretim araçların, 2023 yılı sona ermeden birbiri ardına sunulması planlanıyor.
Dört tekerlekten çekişli Audi activesphere konseptinin ön ve arka akslarındaki elektrik motorları birlikte toplam 325 kW güç ve 720 Newton metrelik bir sistem torku sağlıyor. Ön ve arka tekerlekler, beş bağlantılı bir aks ile birbirine bağlı.
Gelecekteki tüm PPE modellerinde tahrik teknolojisinin kalbi, 800 voltluk şarj teknolojisi olacak. Bu, Audi e-tron GT quattro gibi pilin hızlı şarj istasyonlarında çok kısa sürede 270 kW'a kadar şarj edilebilmesini sağlıyor. Bu teknoloji, PPE ile ilk kez yüksek hacimli orta sınıf ve lüks segmentlere girecek.
PPE teknolojisi, geleneksel bir yakıt ikmali süresine yaklaşan şarj sürelerine olanak tanıyor. Sadece 10 dakika, araca 300 kilometreden fazla güç sağlayacak enerjiyi almak için yeterli bir süre olacak.
Ve 25 dakikadan kısa bir sürede, 100 kWh pil yüzde 5'ten yüzde 80'e şarj oluyor. Audi activesphere, 600 kilometreyi aşan menziliyle, uzun mesafeler için son derece uygun.