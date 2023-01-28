Audi'den SUV ve pickup karışımı konsept

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE YENİ BİR DÜNYA

Audi activesphere konsept modeli ilk kez, fiziksel gerçeklik ile dijital alanı birleştiriyor. Yeni sistemin en önemli parçası, her sürücü ve yolcu için ayrı ayrı sunulan yenilikçi AR gözlük ve kulaklığı.

Audi activesphere konseptinde sunulan benzersiz optik hassasiyet, en yüksek çözünürlük ve mükemmel kontrast, çıplak gözle görülemeyen kontrol yüzeylerini ve ekranları kullanıcının direksiyon simidinin başındayken görüş alanına getiriyor.