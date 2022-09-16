Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı: Türkiye 6. sırada

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 11:49
Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı. Buna göre 2022 Ağustos ayında 2021 Ağustos ayına göre yüzde 3,4 arttı ve toplam 748.961 adet seviyesinde gerçekleşti.
AB (26), İngiltere, ve EFTA ülkeleri (Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein) toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2022 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 11,8 azaldı ve toplam 7.221.379 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 8.188.966 adetti.
2022 Ağustos ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalış ve 354.543 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.
2022 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 24,7 ile Norveç, yüzde 22,3 ile Romanya ve yüzde 19,5 ile Danimarka oldu.
Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 42,4 ile Portekiz, yüzde 39,7 ile Yunanistan ve yüzde 36,4 ile İrlanda oldu.
Avrupa pazarında Ağustos ayı satış rakamlarına bakıldığında Almanya 199 bin 183 adetle birinci sırada yer alıyor. Ardından, 91.403 adetle Fransa, 71.190 adetle İtalya, 68.858 adetle İngiltere, 51.907 adetle İspanya ve 35 bin 230 adetle Türkiye geliyor.
Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında yine Almanya 1 milyon 643 bin 069 adetliks atış rakamıyla lider durumda.