Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı: Türkiye 6. sırada

Avrupa otomobil pazarı, 2022 Ağustos ayında 2021 Ağustos ayına göre yüzde 3,4 arttı ve toplam 748.961 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında Avrupa otomobil pazarı 724.582 adetti.

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 11:49

Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı: Türkiye 6. sırada - 1

otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı. Buna göre 2022 Ağustos ayında 2021 Ağustos ayına göre yüzde 3,4 arttı ve toplam 748.961 adet seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı: Türkiye 6. sırada - 2

AB (26), İngiltere,  ve EFTA ülkeleri (Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein) toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2022 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 11,8 azaldı ve toplam 7.221.379 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 8.188.966 adetti.

Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı: Türkiye 6. sırada - 3

TÜRKİYE 6. SIRADA

2022 Ağustos ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalış ve 354.543 adetle Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı: Türkiye 6. sırada - 4

EN ÇOK DÜŞÜŞ NORVEÇ'TE

2022 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 24,7 ile Norveç, yüzde 22,3 ile Romanya ve yüzde 19,5 ile Danimarka oldu.

Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı: Türkiye 6. sırada - 5

EN FAZLA ARTIŞ PORTEKİZ'DE

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 42,4 ile Portekiz, yüzde 39,7 ile Yunanistan ve yüzde 36,4 ile İrlanda oldu.

Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı: Türkiye 6. sırada - 6

Avrupa pazarında Ağustos ayı satış rakamlarına bakıldığında Almanya 199 bin 183 adetle birinci sırada yer alıyor. Ardından, 91.403 adetle Fransa, 71.190 adetle İtalya, 68.858 adetle İngiltere, 51.907 adetle İspanya ve 35 bin 230 adetle Türkiye geliyor.

Avrupa otomobil pazarı Ağustos verileri açıklandı: Türkiye 6. sırada - 7

Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında yine Almanya 1 milyon 643 bin 069 adetliks atış rakamıyla lider durumda. 

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