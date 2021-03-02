Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu

Her sene verilen Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için 29 araçlık liste içinden 7 finalist seçilmişti.



2021'de 7 araç arasından ödüle layık görülen Toyota Yaris oldu.

7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model bulunuyordu.