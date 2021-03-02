Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu

Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasının 2021 ayağında kazanan belli oldu. Toyota Yaris, final etabındaki altı rakibini geride bırakmayı başardı.

ntv.com.tr 02.03.2021 - 10:58 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 11:01

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Her sene verilen Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için 29 araçlık liste içinden 7 finalist seçilmişti. 

2021'de 7 araç arasından ödüle layık görülen Toyota Yaris oldu. 

7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model bulunuyordu. 

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 2

Toyota Yaris

Ödülü kazanan Yaris, Volkswagen Golf ve Renault Clio gibi ödülü birden fazla kez kazananlar arasına katıldı.
Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 3

Toyota Yaris

Toyota Yaris, 2000 yılında da Avrupa'da Yılın Otomobili seçilmişti.

Yaris, jüriden toplamda 266 puan topladı. Yaris'i 240 puanla Fiat 500 Electric ve 239 puanla Cupra Formentor izledi. 

Volkswagen ID.3 ise 224 puan topladı. 

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 4

Toyota Yaris

Finalde yarışan diğer modeller Skoda Octavia 199 puan, Land Rover Defender 164 puan ve Citroen C4 143 puan aldılar. 

İşte final etabında yer alan 7 modelin detayları. 

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 5

Volkswagen ID.3

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Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 6

Volkswagen ID.3

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 7

Volkswagen ID.3

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 8

Citroen C4

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 9

Citroen C4

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 10

Citroen C4

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 11

Cupra Formentor

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Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 12

Cupra Formentor

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 13

Cupra Formentor

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 14

Fiat 500

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 15

Fiat 500

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 16

Fiat 500

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 17

Land Rover Defender

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Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 18

Land Rover Defender

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 19

Land Rover Defender

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 20

Skoda Octavia

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 21

Skoda Octavia

Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu - 22

Skoda Octavia

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