Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu (Car of the Year 2019 )
ntv.com.tr
2019 Cenevre Otomobil Fuar'ında Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu. Jaguar I-Pace, 7 finalist arasından yılın en iyisi seçildi. (Car of the Year 2019 )
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138 aday ile başlayan 'Yılın Otomobili' ödülleri için 7 finalist, geçtiğimiz Kasım ayında belli olmuştu.
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2Car of the Year 2019’un kazananı, İsviçre'deki Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklandı.
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3Oylamada Jaguar I-Pace ve Alpine A110 250'şer puan alarak birinciliği paylaştı.
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4
18 jüri üyesinin ilk sırada yer verdiği I Pace, 16 jüri üyesini favorisi olan Alpine A110'u geride bırakarak Avrupa'da yılın otomobili oldu.
Diğer finalistler ise şu şekildeydi:
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5
Alpine A110
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6
Kia Ceed
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7
Peugeot 508
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8
Citroen C5 Aircross
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9
Mercedes-Benz A-class
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10
Ford Focus
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11
Jaguar I-Pace