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Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu (Car of the Year 2019 )

ntv.com.tr

2019 Cenevre Otomobil Fuar'ında Avrupa'da Yılın Otomobili belli oldu. Jaguar I-Pace, 7 finalist arasından yılın en iyisi seçildi. (Car of the Year 2019 )

  • 1

    38 aday ile başlayan 'Yılın Otomobili' ödülleri için 7 finalist, geçtiğimiz Kasım ayında belli olmuştu.
  • 2

    Car of the Year 2019’un kazananı, İsviçre'deki Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklandı.
  • 3

    Oylamada Jaguar I-Pace ve Alpine A110 250'şer puan alarak birinciliği paylaştı.
  • 4

    18 jüri üyesinin ilk sırada yer verdiği I Pace, 16 jüri üyesini favorisi olan Alpine A110'u geride bırakarak Avrupa'da yılın otomobili oldu.

    Diğer finalistler ise şu şekildeydi: 

  • 5

    Alpine A110

    Alpine A110
  • 6

    Kia Ceed

    Kia Ceed
  • 7

    Peugeot 508

    Peugeot 508
  • 8

    Citroen C5 Aircross

    Citroen C5 Aircross
  • 9

    Mercedes-Benz A-class

    Mercedes-Benz A-class
  • 10

    Ford Focus

    Ford Focus
  • 11

    Jaguar I-Pace

    Jaguar I-Pace
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