Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı

Finale kalan 7 araçtan 6'sının elektrikli olması da tarihi bir önem taşıyor. Organizasyonda İlk kez elektrikli modeller içten yanmalı motora sahip olan araçlara ezici bir üstünlük sağladı.

Geçtiğimiz yıl 7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model bulunuyordu.

İşte finalistler: