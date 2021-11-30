Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı

Avrupa'da Yılın Otomobili için adaylar arasında finale kalan 7 araç belli oldu. Yapılan oylama ile belirlenen 7 finalistten 6 tanesi tamamen elektrikli.

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 09:47 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 09:49

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 1

Cenevre Fuarı kapsamında sahibini bulacak olan Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için 39 araç arasından finale kalan 7 model belli oldu.

23 ülkeden 61 jürinin oylarıyla seçilecek yılın otomobili 28 Şubat'ta açıklanacak. 

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 2

Finale kalan 7 araçtan 6'sının elektrikli olması da tarihi bir önem taşıyor. Organizasyonda İlk kez elektrikli modeller içten yanmalı motora sahip olan araçlara ezici bir üstünlük sağladı. 

Geçtiğimiz yıl 7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model bulunuyordu. 

İşte finalistler:

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 3

CUPRA BORN

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 4

CUPRA BORN

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 5

CUPRA BORN

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 6

SKODA ENYAQ

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 7

SKODA ENYAQ

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 8
Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 9

FORD MUSTANG MACH-E

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 10

FORD MUSTANG MACH-E

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 11

FORD MUSTANG MACH-E

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 12

HYUNDAİ IONİQ 5

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 13

HYUNDAİ IONİQ 5

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 14

HYUNDAİ IONİQ 5

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 15

KİA EV6

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 16

KİA EV6

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 17

KİA EV6

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 18

PEUGEOT 308

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 19

PEUGEOT 308

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 20

PEUGEOT 308

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 21

RENAULT MEGANE E-TECH

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 22

RENAULT MEGANE E-TECH

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 23

RENAULT MEGANE E-TECH

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 24

GEÇEN SENENİN GALİBİ

Geçtiğimiz yıl Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nü Toyota Yaris kazanmıştı. Ödülü kazanan Yaris, Volkswagen Golf ve Renault Clio gibi ödülü birden fazla kez kazananlar arasına katıldı.

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 25

Yaris, jüriden toplamda 266 puan topladı. Yaris'i 240 puanla Fiat 500 Electric ve 239 puanla Cupra Formentor izlemişti. 

Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı - 26

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