Avrupa'da Yılın Otomobili için 7 finalist açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 09:47 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 09:49
Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında sahibini bulacak olan Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için 39 araç arasından finale kalan 7 model belli oldu.
23 ülkeden 61 jürinin oylarıyla seçilecek yılın otomobili 28 Şubat'ta açıklanacak.
Finale kalan 7 araçtan 6'sının elektrikli olması da tarihi bir önem taşıyor. Organizasyonda İlk kez elektrikli modeller içten yanmalı motora sahip olan araçlara ezici bir üstünlük sağladı.
Geçtiğimiz yıl 7 finalist arasında yüzde yüz elektrikli iki model bulunuyordu.
İşte finalistler:
Geçtiğimiz yıl Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nü Toyota Yaris kazanmıştı. Ödülü kazanan Yaris, Volkswagen Golf ve Renault Clio gibi ödülü birden fazla kez kazananlar arasına katıldı.
Yaris, jüriden toplamda 266 puan topladı. Yaris'i 240 puanla Fiat 500 Electric ve 239 puanla Cupra Formentor izlemişti.