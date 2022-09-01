Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu

Avrupa otomobil pazarında Temmuz ayında en çok satan modeller belli oldu. Peugeot 208 3 ay sonra tahtını Volkswagen T-Roc'a kaptırdı.

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 11:46 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 11:51

Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu - 1

Avrupa Üreticileri Birliği'nin (ACEA) Temmuz ayı raporuna göre, satışlarda düşüş yaşanıyor.

Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu - 2

27 Avrupa ülkesini kapsayan verilere göre ilk yedi ayda 6.398.609 adet yeni otomobil satışı gerçekleştirildi.

Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu - 3

Hibrit modellerin satışı düşerken elektrikli modellerin satışı yüzde 20 oranında arttı.

Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu - 4

Avrupa'da yeni otomobil satışlarında zirvenin adı ise değişti. Peugeot 208'in üç ay süren satış liderliğini  T-Roc aldı.

Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu - 5

Sadece Temmuz ayında 19.130 adet Volkswagen T-Roc satıldı.

Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu - 6

İkinci sıtrada yer alan Dacia Sandero, 17.228 adet satış gerçekleştirdi.

Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu - 7

İki sıra birden gerileyen Peugeot 208 ise 16.423 adet satıldı.

Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu - 8

T-Roc 2022'de liderliğe ulaşan beşinci model oldu. Yıl boyunca Dacia Sandero, Volkswagen Golf, Tesla Model 3 ve Peugeot 208 gibi modeller zirve yer aldı.

Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu - 9

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