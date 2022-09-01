Avrupa'nın en çok satan otomobil modelleri belli oldu

Haberler - ntv.com.tr 01.09.2022 - 11:46 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 11:51
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) Temmuz ayı raporuna göre, satışlarda düşüş yaşanıyor.
27 Avrupa ülkesini kapsayan verilere göre ilk yedi ayda 6.398.609 adet yeni otomobil satışı gerçekleştirildi.
Hibrit modellerin satışı düşerken elektrikli modellerin satışı yüzde 20 oranında arttı.
Avrupa'da yeni otomobil satışlarında zirvenin adı ise değişti. Peugeot 208'in üç ay süren satış liderliğini Volkswagen T-Roc aldı.
Sadece Temmuz ayında 19.130 adet Volkswagen T-Roc satıldı.
İkinci sıtrada yer alan Dacia Sandero, 17.228 adet satış gerçekleştirdi.
İki sıra birden gerileyen Peugeot 208 ise 16.423 adet satıldı.
T-Roc 2022'de liderliğe ulaşan beşinci model oldu. Yıl boyunca Dacia Sandero, Volkswagen Golf, Tesla Model 3 ve Peugeot 208 gibi modeller zirve yer aldı.