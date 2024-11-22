Babasından kalan 1951 model "Efsane"yi orijinal haliyle koruyor
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Hamdi Toraman, baba yadigarı 1951 model Austin marka kamyonuna özenle bakıyor.
Babası Hamdi Toraman'ın hayatını kaybetmesi üzerine kamyon Ahmet Hamdi Toraman'a yadigar olarak kaldı.
Toraman, babasının vefatı sonrası bir köşede duran kamyonu 25 yıl önce kendi imkanlarıyla tamir etti.
Kamyonun bakımlarını yapan Toraman, kapıları terse açılan ve kol çevrilerek çalıştırılan nostaljik kamyonuna gözü gibi bakıyor.