Bankalardan otomotive özel taşıt finansmanı (Hangi araçlar alınabilecek?)

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ardından Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım düşük faizli taşıt finansmanı kampanyasına dahil oldu.
Katılım bankaları aylık yüzde 0.49-0.69 katılım paylı taşıt finansmanı sağlamaya başladı.
Üç kamu katılım bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 31 Aralık tarihine kadar uygulanacak, 12-60 ay vadeli, kampanya kapsamındaki anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle:
Binek Araçlar (50 bin -120 bin lira): Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar (72 bin - 500 bin lira): BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt finansmanı paketi açıklamıştı.
Buna göre; Türkiye’de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için finansman faizi aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürüldü.
Finansman limiti binek araçlar için 50 bin 120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak.
Vade süresi ise binek araçlar için 18-36 ay, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Finansman koşullarının anlaşmalı marka bazında değişiklik göstereceği bildirildi.
Kampanya, 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.
Kamu bankalarıyla otomobil markalarının yaptığı işbirliğine katılan markalar şunlar:
Binek araçlar:
TOFAŞ-Fiat
Honda
Hyundai
Renault Mais
Toyota
Ticari araçlar:
TOFAŞ-Fiat
Ford
Isuzu
Karsan
Temsa
Otokar
BMC
Mercedes
Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya Toyota ve Mercedes'ten sonra GAZ Grubu da dahil olmuştu.
Yeni kampanya örnek hesaplama:
30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt finansmanında toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor.
Mevcut finansman faizi olan yüzde 1.43 ile 30 ay vadeyle 120 bin lira çekildiğinde aylık ödeme 5151 TL... toplam ödeme 154.531 TL
Yüzde 0.49 ile aynı vadede aynı tutar finansman alınırsa aylık ödeme 4374 TL. Toplam ödeme 131.246 TL.
Bu örnekte 120 bin lira finansman alan bir tüketici 30 ayda toplamda 23 bin 285 bin lira az ödemiş olacak. Bu da aylık taksitlere 766 liralık avantaj olarak yansıyacak.
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