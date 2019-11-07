Bankalardan otomotive özel taşıt kredisi (Hangi araçlar alınabilecek?)

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıklamıştı.

Buna göre; Türkiye’de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürüldü.

Kredi limiti binek araçlar için 50 bin 120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak.

Vade süresi ise binek araçlar için 18-36 ay, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Kredi koşullarının anlaşmalı marka bazında değişiklik göstereceği bildirildi.

Kampanya, 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.