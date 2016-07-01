Bayram yolculuğunda şoförlerin dikkat etmesi gerekenler

1 SABAH ERKEN SAATLERDE ÇIKIN Yola sabah erken saatlerde çıkmayı tercih edin. Sürücü mutlaka iyi bir gece uykusu uyumalıdır. Bireysel farklılık göstermekle birlikte, ortalama 7-8 saatlik bir gece uykusu gereklidir.

2 UYKU BELİRTİLERİ Sürücü;

-Araç kullandığı son birkaç kilometreyi anımsamıyorsa,

-Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa,

-Sık sık esniyorsa,

-Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa,

-Önündeki araca çok yaklaşıyor ya da trafik işaretlerini kaçırıyorsa,

-Başını tutmakta zorlanıyorsa,

-Aracı duruş ve kalkışlarla sarsarak kullanıyorsa uyuma tehlikesinin olduğunu bilmelisiniz.

3 2 SAATTE BİR 15 DAKİKA DİNLENİN -Yola çıkmadan bir gün önce dahi alkol tüketilmemeli, erken uyunmalıdır.



-Yolculuk sırasında uyku getirebilecek ilaçlardan da uzak durulmalıdır.



-Mola yerlerini yola çıkmadan belirlemeli, 150 kilometre mesafede ya da 2 saatte bir 15 dakika mola vermelisiniz.

4 RAHAT KIYAFETLER TERCİH EDİN -Tatil sebebiyle trafik artıyor ve birçok uzun yol tecrübesi olmayan sürücü şehirlerarası yollara çıkıyor. Bunu unutmayın ve her an karşınızdaki veya yanınızdaki sürücünün hata yapabileceğini düşünerek aracınızı kullanın.



-Ağır, yağlı yiyeceklerden uzak durun. Çünkü bu tür yiyecekler uykunuzun gelmesini sağlayabilir. Mola yerlerinde çorba, küçük bir porsiyon beyaz et ve salata tüketin.



-Kalın ve fazla giysilerin yerine hafif ve rahat kıyafetleri tercih edin.

5 TERLİK VE BENZERİ ŞEYLER KULLANMAYIN -Pedalları rahatça hissedebileceğiniz, hassasiyeti yüksek ince tabanlı ayakkabıları tercih edin. Ama terlik ve benzeri şeyler kullanmayın. Ani ve sert frenler terlikle yapılamıyor.



-Sürekli klima açık şekilde gitmeyin. 30-40 dakikada bir camı açarak araç içini havalandırmayı ihmal etmeyin, konsantre sorunu çekmemek için oksijen miktarını camı açarak artırabileceğinizi unutmayın.



-Araçta klimanın doğrudan yüz ve göğüs bölgesine değil cama doğru gelmesine dikkat edin.



-Sıcaklardan fazla etkilenmemek için bol su tüketin. Özellikle kalp, tansiyon ve şeker hastaları; sıcak havalarda çok uzun süre araç kullanmayın.

6 TAKİP MESAFESİNİ KORUYUN -Tır, kamyon gibi ağır tonajlı araçların sık kullandığı yollarda lastiklerin yol açtığı izlere dikkat edin. Bu tür yollarda ağır yükün asfaltı ezmesiyle oluşan iz görünümündeki çukurlar, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına neden olabilir.



-Takip mesafesini koruyun, şehir içinden geçerken hızınızı düşürün. Kısa farlarınızı gece - gündüz açık tutun. Hız limitlerine uyun.



-Emniyet kemerini takın ve araç içindekilere taktırın. Araç içinde dikkatinizi dağıtacak, görüşünüzü kapatacak eşyalar bulundurmayın, tüm eşyaları sabitleyin.



-Araç içinde sabitlenmemiş bir şey bırakmayın. Parfüm, gözlük ve çakmaklara dikkat edin.

7 ÇOCUKLARI KUCAKTA VE ÖN KOLTUKTA TAŞIMAYIN -12 yaşın altındaki çocukları (1.35 boy 36 kg) boylarına ve kilolarına göre düzenlenmiş güvenlik koltuklarına oturtun, kucakta ve ön koltukta taşımayın.



-Bayram yolculuklarında kazaların en büyük nedenlerinden biri acele etmeye bağlı olarak yapılan hatalı sollamalar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle gidiş-geliş olarak düzenlenmiş yollarda tabela ve çizgilere uyun!



-Diğer bir kaza sebebi ise sürüş esnasında telefonla konuşmak. Bazı sürücülerimiz kulaklıkla konuşmanın güvenli olduğunu sanıyor. Fakat önemli olan telefonu elinize alarak konuşmak değildir, önemli olan beynin başka yere odaklanmasıdır. Bu nedenle ister elinizde, ister kulaklık yardımıyla telefonla konuşmak tehlikeli ve ölümcül hatalara neden olabilir. Mümkün olduğunda uzak durun!

8 ISLAK ZEMİNDE HIZINIZI DÜŞÜRÜN -Yağmurlu bölgelerde ve yolun ortasındaki çim alanların sulandığı yerlerde suda kızaklama (Aquaplanning: Su birikintisinden dolayı lastiklerin zeminle bağlantısının kısmi veya tamamen kaybolması) ihtimalini göz önüne alarak, hızınızı düşürerek ve takip mesafesini artırarak önlemlerinizi alınız.

9 YOĞUN SİSTE ÖNDEKİ ARACI TAKİP ETMEYİN -Her yıl yüzlerce kazanın gerçekleştiği Bolu Dağı kesimi gibi yoğun sis alan bölgelerde, hızınızı azaltın, yol kenarlarındaki parlayan tabelaları takip ederek yolu okumaya özen gösterin. Fakat kesinlikle yoğun siste öndeki aracı takip etmeyin. Bu tür durumlarda öndeki aracın yaptığı hatanın bedelini birlikte ödersiniz.

10 ARAÇ BAKIMINIZI YAPTIRIN -Aracınızın klasik bakımlarının yapılmış olmasına özen gösterin. Klima, havalandırma sistemlerinin çalıştığından emin olun. Eskimiş silecek lastiklerinizi değiştirin. -Özellikle yağ eksilmesine ve sıcak havalarda sorun yaşatan hararet soruna karşı aracın su kontrolünü yapmayı unutmayın. Aracın aküsünü mutlaka kontrol ettirin.