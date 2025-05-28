Beklenen olmadı: İkinci el otoda yaprak kımıldamıyor
İstanbul'da her yıl Kurban Bayramı öncesinde hareketlenen otomobil piyasasında bu yıl beklentiler boşa çıktı.
İstanbul'da her yıl Kurban Bayramı öncesinde hareketlenen otomobil pazarı, bu yıl durgunluğunu sürdürüyor.
Geçmiş yıllarda kalabalık olan galerilerin önü, bu yıl boş kaldı.
Galeri esnafı, bu durumun yüksek faiz oranları ve insanların krediye ulaşmakta zorluk yaşaması sebebiyle oluştuğunu belirtirken, otomobil satın almak isteyenler ise fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.