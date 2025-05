Beklenen olmadı: İkinci el otoda yaprak kımıldamıyor

"ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR VAR"

"İnsanların krediye ulaşması sağlanarak sektörün bir an önce canlanması gerekiyor" diyen Ateş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an gözlemlerimize göre 600 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arası fiyatı olan ilanlar rağbet görüyor. İnsanların alım gücüne giriyor. Ama onun üstündeki araçlarda alım satımda bir zorlanma var. Gerçekten sektörde çok büyük sıkıntılar var. Yetkililerimizin bir an önce sektör temsilcilerini destekleyerek emlak, otomobil gibi ya da krediye ihtiyacı olana bir an önce kredilerin açılarak bu sektörlerin canlandırılması tarafında gereğinin yapılacağından hiç şüphemiz yok" dedi.