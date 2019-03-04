Bentley Continental GT Convertible yenilendi
ntv.com.tr
Bentley Continental GT Convertible, üçüncü nesliyle karşımızda.
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Tasarımı, mühendisliği ve el işçiliği Britanya'da yapılan ve Bentley'nin dünyanın en stil sahibi ve zarif Grand Tourer otomobilleri yaratma konusundaki ustalığını yansıtan yeni Continental GT Convertible'ı bu lüks markanın özü niteliğinde.
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Bentley Motors Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Adrian Hallmark otomobil ile ilgili şunları söylüyor: "Gözlerinizi alamayacağınız zarif sadeliği ve varlığından hiçbir zaman şüphe etmediğiniz mükemmel mühendisliğiyle Continental GT Convertible kendine has kabiliyetlere sahip. Bunu yalnızca saygın bir İngiliz firması olarak biz sunabiliriz. Şirketin kurulduğu 1919 yılından beri lüks Grand Tourer'lar üretmekteyiz ve 100. yılımıza yaklaştığımız bu dönemde Continental GT Convertible, belki de dünyada lüks bir markada görülmüş en güçlü ve teknolojik anlamda en gelişmiş ürün portföyü denebilecek, takdir edilen bir ürün yelpazesine katılıyor."
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Özel tasarlanmış açılabilir tavan, otomobil 30 mil/saate (50 km/s) varan hızlarda giderken yalnızca 19 saniye içinde açılıp kapatılabiliyor. Bu özellik, Continental GT Convertible'ın bir düğmeyle lüks bir coupe otomobilden üstü açık bir Grand Tourer'a dönüşmesini sağlıyor. Yedi farklı renkteki kumaş tavan seçenekleri arasında bir ilk olarak otantik tüvit kaplama da bulunuyor.
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4Yeni boyun ısıtıcının dikkat çeken tasarım ayrıntısı, olukların tamamını kaplayan ve Bentley'nin meşhur 'boğa gözü' menfezlerini hatırlatan krom merkez kanatçık. Isıtmalı direksiyon, koltuk ısıtıcıları ve yeni ısıtmalı dirsekliklerle beraber bu sofistike konfor unsurları tüm koşullarda lüks bir sürüş deneyimi yaratıyor.
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Yeni güç aktarma mekanizması en son motor kontrol teknolojisini kullanarak 626 HP (635 PS) ve 900 Nm (664 lb.ft) tork üretiyor, 100 km/s hıza 3.8 saniyede çıkıyor (0-60 mil/s 3.7) ve 333 km/s'lik (207 mil/s) azami hıza ulaşıyor.
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6Getirilen yenilikler arasında gelişmiş, tamamen dijital, sürücüye odaklı bir araç paneli ile sürücüye yönelik Bentley Döner Ekran yer alıyor.
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Ön konsolda üç taraflı bir ünite içinde yer alan 12.3 inçlik etkileyici bir dokunmatik ekran bulunuyor. Ünite, saf kaplamanın içinde dönerek ortaya ya bir dokunmatik ekran ya da üç zarif analog kadran çıkartıyor. Bu, müşterilere istediklerinde dijital detoks yapma fırsatı tanıyor.
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Continental GT Convertible müşterileri aralarında Kırmızı, Mavi ve Manolya'nın da bulunduğu sekiz iç astar rengi arasından tercih yapabiliyor.
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Dış tavan için yedi renk seçeneği bulunurken, bunların arasında geleneksel Britanya tüvidinin zamana uydurulmuş bir hali de bulunuyor. Diğer seçenekler arasında ise Siyah, Mavi, Bordo ve Gri bulunuyor. İç tavan çerçevesi için ise Yeni Kırmızıdan Manolyaya sekiz farklı renk seçeneği sunuluyor.
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