Bentley Continental GT Convertible yenilendi

Bentley Motors Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Adrian Hallmark otomobil ile ilgili şunları söylüyor: "Gözlerinizi alamayacağınız zarif sadeliği ve varlığından hiçbir zaman şüphe etmediğiniz mükemmel mühendisliğiyle Continental GT Convertible kendine has kabiliyetlere sahip. Bunu yalnızca saygın bir İngiliz firması olarak biz sunabiliriz. Şirketin kurulduğu 1919 yılından beri lüks Grand Tourer'lar üretmekteyiz ve 100. yılımıza yaklaştığımız bu dönemde Continental GT Convertible, belki de dünyada lüks bir markada görülmüş en güçlü ve teknolojik anlamda en gelişmiş ürün portföyü denebilecek, takdir edilen bir ürün yelpazesine katılıyor."