Bentley Continental GT Speed tanıtıldı

Bentley tarihinin 'en dinamik modeli' olarak lanse edilen Continental GT Speed tanıtıldı.
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ntv.com.tr 25.03.2021 - 11:16| Son Güncelleme : 25.03.2021 - 11:22
Gücü standart versiyona göre 25 beygir artırılan model 650 beygir güce ve 900 Nm tork değerien ulaşıyor. Bu verilerle aracın 0'dan 100'e hızlanması sadece 3.5 saniye sürüyor. Bu da Continental GT modeline göre 0.1 saniye kadar kısaldığını gösteriyor.
Modelin maksimum hızı ise 335 kilometre olarak açıklandı.
Araçta güç yükseltmeleriyle birlikte hızlı vites geçişleri sağlamka için 8 ileri otomatik şanzıman, süspansiyon ve direksiyon sisteminde bazı güncllemeler duygulanmış.
Bu güncellemelerden en göze çarpanı ise lüks versiyon otomobillerde görünen 4 tekerleğe etki edebilen direksiyon. Yani araç park edilirken arka tekerler ters yöne, yüksek hızlarda aynı yöne dönerek virajları ve dönüşleri kolaylaştırıyor.
İç kısmında çift renk kullanılan araçta deri ve alcantara döşemelere yer verilmiş.
Yıl sonunda satışa çıkması beklenen Continental GT Speed'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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