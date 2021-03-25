Bentley Continental GT Speed tanıtıldı

Gücü standart versiyona göre 25 beygir artırılan model 650 beygir güce ve 900 Nm tork değerien ulaşıyor. Bu verilerle aracın 0'dan 100'e hızlanması sadece 3.5 saniye sürüyor. Bu da Continental GT modeline göre 0.1 saniye kadar kısaldığını gösteriyor.