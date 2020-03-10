Bentley, elektrikli modeli için tarih verdi

Elektrikli bir model üretmeye karar verdiklerini açıklayan Bentley CEO'su Adrian Hallmark, ilk modelin ise 2025 yılında geleceğini söyledi.



Şirket, zaten pahalı olan prestijli modellerinin fiyatlarının batarya maliyetleri nedeniyle daha da artmaması için elektrikli araç piyasasına girmeden önce batarya maliyetlerinin düşmesini bekliyor.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hallmark, “Bataryalar, bir motorun fiyatından altı katı daha pahalı ve bir motor bir otomobilin maliyetinin yüzde 20'sine eşit” dedi.

Hallmark, “EV'ler bugün çok pahalı çünkü bataryalar pahalı. Tahminimize göre, bataryalar 5-6 yıl içinde daha uygun fiyatlı ve daha küçük hale gelecek ve o zaman piyasaya gireceğiz” ifadelerini kullandı.