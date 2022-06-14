Bentley Flying Spur S ortaya çıktı

Bentley Goodwood Hız Festivali'nde görücüye çıkaracağı Bentley Flying Spur S modelinin fotoğraflarını paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 09:44

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Lüks otomobil üreticisi Bentley, sportif donanım pkaetine sahip modeli Flying Spur S'in fotoğraflarını paylaştı.

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Araçlı ilgili daha fazla bilgi 23 Haziran ile 26 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Goodwood Hız Festivali'nde ortaya çıkacak.

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Sadece arka koltukta oturmak istemeyen Bentley müşterilerinin tercih edebileceği bu özel model, 542 beygirlik çift turbo V8 ve 536 beygirlik plug-in hibrit güç aktarma organlarıyla gelecek.

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Araç S rozetine sahip ilk hibrit model olacak.

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Flying Spur S, ön ızgarada, ön pano, hava girişleri, aynalar, pencere çevreleri, arka tampon ve egzoz çıkışlarında kullanılan siyah parlak kaplamayla öne çıkıyor.

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Araçta bu modele özgü farklı jant ve tekerlek seçenekleri mevcut. Y-şekilli 22 inçlik parlak siyah veya Pale Brodgar Satin kaplamalı bir tasarım seçilebiliyor. Buna alternatif ise 21 inçlik parlak siyah üç kollu bir model. İki seçimde de kırmızı fren kaliperleri yer alıyor.

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Aracın iç kısmında da birçok noktada S amblemini göremek mümkün. Dileyen müşteriler aracı iki farklı deri seçeneğiyle alabilecek.

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