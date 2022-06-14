Bentley Flying Spur S ortaya çıktı

Araçta bu modele özgü farklı jant ve tekerlek seçenekleri mevcut. Y-şekilli 22 inçlik parlak siyah veya Pale Brodgar Satin kaplamalı bir tasarım seçilebiliyor. Buna alternatif ise 21 inçlik parlak siyah üç kollu bir model. İki seçimde de kırmızı fren kaliperleri yer alıyor.