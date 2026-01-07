Binlerce araç bir arada bekletiliyor. Haydarpaşa limanı adeta oto galeri oldu
07.01.2026 20:16
İHA
Türkiye'nin lojistik merkezlerinden biri olan Haydarpaşa Limanı gemilerle ülkeye getirilen ithal otomobillerle doldu.
ARAÇLAR LİMANDA BEKLİYOR
İthal otomobiller üretildikleri ülkelerden gemiler yoluyla Türkiye'ye getirildi. Binlerce araç Haydarpaşa Limanı'ına indirildi. Araçlarlar liman sahasında marka ve model bazında sıralandı. Araç yoğunluğu havadan çekilen görüntülerde dikkat çekti.
GÖRSEL TABLO
Araçların gümrük işlemlerinin sürdüğü tamamlanana kadar liman sahasında yer alacakları belirtildi. Süreçlerin ardından Türkiye genelindeki bayilere ve galerilere sevK edilerek satışa sunulacağı aktarıldı. Adeta görsel tablo oluşturan araçların güvenliği yüksek tedbirlerle sağlanıyor.
ARAÇLAR PİYASAYI ETKİLEYECEK
Uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren ithal sıfır araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği ifade ediliyor. Havadan kaydedilen görüntüler ise otomobil ithalatının ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, Haydarpaşa Limanı’ndaki araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği gözlendi.