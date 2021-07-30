Bir klasik daha elektriklendi: 1971 model Citroen DS

Klasik otomobilleri elektrikli araçlara dönüştürme akımı son hız devam ediyor. Son olarak Electrogenic isimli İngiliz firma efsane modellerden biri olan Citroen DS'i dönüştürdü.

120 beygir güç ve 234 Nm tork üreten bu motorla birlikte aracın orijinal şanzımanına yer verilmiş.

Aracın motorunu beslemek için 225 kilometre menzil sağlayan 48.5 kWs bir batarya kullanılmış. Opsiyonel olarak 320 kilometrelik bir batarya seçeneği de sunuluyor.