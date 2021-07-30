Bir klasik daha elektriklendi: 1971 model Citroen DS

İngiltere merkezli Electrogenic firması 1971 model Citroen DS'yi elektrikli bir araca dönüştürdü.

ntv.com.tr 30.07.2021 - 10:05

Bir klasik daha elektriklendi: 1971 model Citroen DS - 1
Klasik otomobilleri elektrikli araçlara dönüştürme akımı son hız devam ediyor. Son olarak Electrogenic isimli İngiliz firma efsane modellerden biri olan Citroen DS'i dönüştürdü.
Bir klasik daha elektriklendi: 1971 model Citroen DS - 2
Firma, 1971 model araçtan benzinli motoru çıkarırken yerine Hyper9 adını verdikleri elektrik motorunu yerleştirmişler.
Bir klasik daha elektriklendi: 1971 model Citroen DS - 3
120 beygir güç ve 234 Nm tork üreten bu motorla birlikte aracın orijinal şanzımanına yer verilmiş.
Bir klasik daha elektriklendi: 1971 model Citroen DS - 4
Aracın motorunu beslemek için 225 kilometre menzil sağlayan 48.5 kWs bir batarya kullanılmış. Opsiyonel olarak 320 kilometrelik bir batarya seçeneği de sunuluyor.
Bir klasik daha elektriklendi: 1971 model Citroen DS - 5
Dışarıdan bakıldığında aracın orijinalinden tek farkı ortadan kalkan egzoz ve bagaj kapağına yerleştirilen DS EV logosu.
Bir klasik daha elektriklendi: 1971 model Citroen DS - 6
Bir klasik daha elektriklendi: 1971 model Citroen DS - 7

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