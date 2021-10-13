Bir klasik daha elektriklendi: Aston Martin DB6

Elektrik teknolojisini eski klasik otomobillere adapte etmesiyle bilinen İngiliz merkezli Lunaz firması, bir efsaneyi daha dönüştürdü. Aston Martin DB6 elektrik gücüyle buluştu.

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Otomotiv dünyasında elektrik dönüşümüne her geçen gün yeni markalar yeni modelleriyle katılıyor. Elektrik devriminin başka bir boyutu da klasik modellerin elektrikli araçlara dönüştürülmesi.

Yavaş yavaş bir sektör haline gelen bu dönüşüm işinde dikkat çeken markalarından biri de İngiliz merkezli şirket Lunaz. Lunaz, Haziran ayında David Beckham'ın yatırımıyla bir kez daha gündeme gelmişti.

Şimdiye kadar Bentley, Jaguar, Range Rover ve Rolls Royce gibi markaların klasik araçlarını elektrikle buluşturan firma son olarak Aston Martin efsanesi DB6 ile karşımıza çıktı.

Sınırlı sayıda dönüştürülecek olan model araç sahiplerinin talepleri doğrultusunda elektrik altyapısına kavuşacak. Tüm bu dönüşümün maliyetinin ise 1 milyon doları bulabileceği belirtiliyor.

Firma 80 ile 120kWh aralığında batarya seçenekleri sunarken 400 kilometrelik menzil vadediyor.

Araçların ilk teslimatları 2023 yılında yapılacak.