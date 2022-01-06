BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 11:48 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 11:50
ABD'de devam eden CES 2022 tüketici elektroniği fuarında son teknoloji ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Otomotiv alanında en dikkat çekici ürünlerden biri BMW'nin renk değiştirme teknolojisi oldu.
BMW iX Flow, Alman üreticinin deneysel bir ürünü. e-okuyucuların kağıt benzeri yapıları kullanılan araçta şimdiik sadece siyah ve beyaz seçenekleri mevcut.
BMW bu seçeneklerin çoğaltılabileceğini belirtiyor.
BMW'den yapılan açıklamada bunun sadece sürücüler için görsel bir motivasyon olarak algılanamayacağı, renk seçeneklerinin elektrikli araçların menzilinin uzamasına da katkı sağlayacağı belirtiliyor.
Marka, "Tamamen elektrikli bir otomobilde rengi hava durumuna göre değiştirmek de menzili artırmaya yardımcı olabilir" denildi.
Bu deneysel teknolojiinin yakın zamanda araçlarda yer alması beklenmiyor.