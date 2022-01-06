BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı

Alman otomotiv devi BMW, renk değiştirme teknolojisine sahip modeli iX Flow'u CES 2022 kapsamında tanıttı.

Haberler - ntv.com.tr 06.01.2022 - 11:48 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 11:50

BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 1

ABD'de devam eden CES 2022 tüketici elektroniği fuarında son teknoloji ürünler tanıtılmaya devam ediyor. alanında en dikkat çekici ürünlerden biri BMW'nin renk değiştirme teknolojisi oldu.

BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 2

BMW iX Flow, Alman üreticinin deneysel bir ürünü. e-okuyucuların kağıt benzeri yapıları kullanılan araçta şimdiik sadece siyah ve beyaz seçenekleri mevcut.

BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 3

BMW bu seçeneklerin çoğaltılabileceğini belirtiyor.

BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 4

BMW'den yapılan açıklamada bunun sadece sürücüler için görsel bir motivasyon olarak algılanamayacağı, renk seçeneklerinin elektrikli araçların menzilinin uzamasına da katkı sağlayacağı belirtiliyor.

BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 5

Marka, "Tamamen elektrikli bir otomobilde rengi hava durumuna göre değiştirmek de menzili artırmaya yardımcı olabilir" denildi.

BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 6

Bu deneysel teknolojiinin yakın zamanda araçlarda yer alması beklenmiyor.

BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 7
BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 8
BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 9
BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 10
BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 11
BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 12
BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 13
BMW renk değiştirebilen iX Flow'u tanıttı - 14

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