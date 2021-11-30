BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 11:56
43 yıl önce tanıtılan M1'in ardından ikinci saf M modeli olan konsept XM tanıtıldı.
Yüksek sürüş yapısına sahip bir SUV olan XM V8 motora ek şarj edilebilir bir hibrit.
750 beygir güç ve 1000 Nm tork üretebileceği belirtilen aracın üretim versiyonu 2022 yılında tanıtılacak.
Aracın arka tarafından ince LED farlar ve dört egzoz çıkışı bulunuyor.
Kabin içerisinde sürücüye odaklanan tasarımda bronz ve kahverengi deri karbon fiber eklemelerle harmanlanmış.
BMW'nin son dönemde oldukça büyüyen 'böbrek ızgara' tasarımı burada da baskın halde.