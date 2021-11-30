BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi

BMW markasının gelecek M serisi modellerine ışık tutan konsepti XM tanıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr 30.11.2021 - 11:56

BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 1

43 yıl önce tanıtılan M1'in ardından ikinci saf M modeli olan konsept XM tanıtıldı.

BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 2

Yüksek sürüş yapısına sahip bir SUV olan XM V8 motora ek şarj edilebilir bir hibrit.

BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 3

750 beygir güç ve 1000 Nm tork üretebileceği belirtilen aracın üretim versiyonu 2022 yılında tanıtılacak.

BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 4

Aracın arka tarafından ince LED farlar ve dört egzoz çıkışı bulunuyor.

BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 5

Kabin içerisinde sürücüye odaklanan tasarımda bronz ve kahverengi deri karbon fiber eklemelerle  harmanlanmış.

BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 6

BMW'nin son dönemde oldukça büyüyen 'böbrek ızgara' tasarımı burada da baskın halde.

BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 7
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 8
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 9
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 10
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 11
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 12
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 13
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 14
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 15
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 16
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 17
BMW XM konsept tanıtıldı: Böbrek ızgara boyut değiştirdi - 18

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