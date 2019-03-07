BMW'den göktaşı ile üretilmiş model (BMW M850i Night Sky)
ntv.com.tr
BMW, 8 Serisi’nin en özel versiyonlarından biri olan BMW Individual M850i Night Sky’ı Cenevre'de tanıttı.
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1Sadece 1 adet üretilecek BMW Individual M850i Night Sky'ı asıl özel kılan bazı kısımlarında gök taşı kullanılmış olması.
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2Göktaşından elde edilen malzeme çalıştırma düğmesi, orta konsol, vites kolu gibi detaylarda kullanılmış.
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3Aynı zamanda ışıklandırışmış şekilde kapıkenarında da kendisini gösteriyor.
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4Meteorit malzemenin geometrik karakteristiği, aracın pek çok yüzeyine işlendi.
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