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BMW'den göktaşı ile üretilmiş model (BMW M850i Night Sky)

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BMW, 8 Serisi’nin en özel versiyonlarından biri olan BMW Individual M850i Night Sky’ı Cenevre'de tanıttı.

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    Sadece 1 adet üretilecek BMW Individual M850i Night Sky'ı asıl özel kılan bazı kısımlarında gök taşı kullanılmış olması.
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    Göktaşından elde edilen malzeme çalıştırma düğmesi, orta konsol, vites kolu gibi detaylarda kullanılmış.
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    Aynı zamanda ışıklandırışmış şekilde kapıkenarında da kendisini gösteriyor.
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    Meteorit malzemenin geometrik karakteristiği, aracın pek çok yüzeyine işlendi.
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