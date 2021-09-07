BMW'den tamamen geri dönüştürülebilir şehir aracı: BMW iVision Circular

Almanya'da devam eden IAA Mobility fuarında yeni modellerin tanıtımları devam ediyor. Alman marka BMW de tamamen geri dönüştürülebilir konsepti i Vision Circular'ı tanıttı.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 12:54

BMW'den tamamen geri dönüştürülebilir şehir aracı: BMW iVision Circular - 1
Otomotiv dünyasının son dönemde yoğunlaştığı alanlardan olan karbon nötr konusuna BMW iddialı bir modelle katıldı.
BMW'den tamamen geri dönüştürülebilir şehir aracı: BMW iVision Circular - 2

Ürettiği araçların yüzde 50'sini geri dönüştürülebilir malzemelerle üretmeyi hedefleyen marka, Münih'te tanıttığı konsept aracıyla bu konudaki iddiasını gösterdi.  Markanın iVision Circular konsepti yüzde yüz geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş.

Bu dönüşüme günümüzde en zorlanılan parçalardan olan bataryalar da dahil. 

BMW'den tamamen geri dönüştürülebilir şehir aracı: BMW iVision Circular - 3

Yollara çıkması beklenmeyen araç markanın 2040 vizyonunu yansıtıyor.

Araca önden bakıldığında farların konumu BMW'nin karakterini ortaya koyuyor. 

BMW'den tamamen geri dönüştürülebilir şehir aracı: BMW iVision Circular - 4
Alınan bilgilere göre aracın konsol tasarımı tamamen 3D yazıcılarla üretilmiş.
BMW'den tamamen geri dönüştürülebilir şehir aracı: BMW iVision Circular - 5
BMW'den tamamen geri dönüştürülebilir şehir aracı: BMW iVision Circular - 6

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