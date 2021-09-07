BMW'den tamamen geri dönüştürülebilir şehir aracı: BMW iVision Circular

Ürettiği araçların yüzde 50'sini geri dönüştürülebilir malzemelerle üretmeyi hedefleyen marka, Münih'te tanıttığı konsept aracıyla bu konudaki iddiasını gösterdi. Markanın iVision Circular konsepti yüzde yüz geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş.

Bu dönüşüme günümüzde en zorlanılan parçalardan olan bataryalar da dahil.