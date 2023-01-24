Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı

Özellikle elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Alfa Romeo, DS, Renault, Dacia, Honda, Subaru, Toyota, Mazda, Hyundai, Ford, Nissan ile birlikte, Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Porche, Bugatti, Lamborghini, Bentley gibi çok sayıda lüks otomobil de sergilendi.