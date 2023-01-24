Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 100'üncü yılı kutlanan Brüksel Otomobil Fuarı ziyarete açıldı. Elektrikli otomobillere de geniş yer verilen fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler görücüye çıktı. Ayrıca Fuarda Hyundai IONIQ 6 modeli de yer aldı.

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 1

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Expo Center'da fuarın basın günü etkinliği gerçekleştirildi.

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 2

Ziyarete 14 Ocak'ta açılan otomobil fuarı, dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerini Brüksel'de bir araya getirdi.

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 3

Bu yıl 100'üncü yaşına giren fuar, 2021 ve 2022'de Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 4

Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce farklı araç yer aldı.

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 5

Fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler görücüye çıktı. Ayrıca Hyundai IONIQ 6 modeli de yer aldı.

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 6

Özellikle elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Alfa Romeo, DS, Renault, Dacia, Honda, Subaru, Toyota, Mazda, Hyundai, Ford, Nissan ile birlikte, Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Porche, Bugatti, Lamborghini, Bentley gibi çok sayıda lüks otomobil de sergilendi.

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 7

Otomobiller hakkında geniş bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, araçların satışları da gerçekleştirilecek.

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 8


​​​​​​​​Yoğun ilgi görmesi beklenen fuar 22 Ocak'ta sona erecek.

Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 9
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 10
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 11
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 12
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 13
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 14
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 15
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 16
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 17
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 18
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 19
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 20
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 21
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 22
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 23
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 24
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 25
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 26
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 27
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 28
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 29
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 30
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 31
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 32
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 33
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 34
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 35
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 36
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 37
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 38
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 39
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 40
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 41
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 42
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 43
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 44
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 45
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 46
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 47
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 48
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 49
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 50
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 51
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 52
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 53
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 54
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 55
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 56
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 57
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 58
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 59
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 60
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 61
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 62
Brüksel Otomobil Fuarı 100. yılında kapılarını açtı - 63

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