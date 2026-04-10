Bu otomobiller ortadan kaybolacak. Sedan devri kapanıyor
10.04.2026 09:56
Son Güncelleme: 10.04.2026 09:57
Burak Taşçı
C segment erişebilir sedan otomobiller piyasadan birer birer siliniyor. Üretimi bitecek iki modelden sonra bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda sedan otomobil Türkiye pazarında satışta kalacak.
Türkiye'de erişebilir fiyatlardan satılan C segment sedan araçların üretimleri birer birer sona eriyor. Fiat Egea Sedan'ın üretimi Haziran 2026'da sona erecekken, uzun yıllardır aynı kasayla satılan Renault Megane'ın üretimi de 2027 yılında sonlanacak.
Piyasada erişilebilir fiyatlardan satılan sedan araçların azalması otomobil talep edenleri SUV modellere yönlendirmeye başladı.
Sıfır otomobillerdeki kampanyaların artması ikinci el otomobil piyasasında satışları güçleştirmeye ve fiyat indirimlerinin yüzde 15'lere varmasına neden oldu.
Galericiler ellerindeki araçları satmak için fiyat indirmeye devam ederken, bayilerde de sıfır araç bolluğu nedeniyle kampanyalar yapılmaya devam ediyor.
EN ÇOK SUV ARAÇLAR SATILIYOR
Son açıklanan ODMD verilerine göre, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,8 pay, 132 bin 380 adet) oldu. SUV otomobilleri yüzde 20,5 pay ve 43 bin 209 adet satış ile sedan yüzde 16,4 pay ve 34 bin 537 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.
SAVAŞ VE ALTIN ETKİLİ OLDU
ABD ve İran arasında kırılgan bir ateşkese giren savaş ve altın fiyatlarının tarihi zirvesinden geriye gelmesi araç alımı planlarını erteletti. Ayrıca mevduat faizlerinin yıllık yüzde 42'lere ulaşması da araç satışlarını düşürdü.
SEDAN ARAÇLAR NE KADAR?
Fiat Egea Sedan 1 milyon 429 bin 900 liradan başlayıp donanım seçeneklerine göre 1 milyon 789 bin 900 liraya kadar çıkıyor. Egea'larda kullanılan efsanevi 1.3 Multijet motorların üretilmemesi nedeniyle sadece 1.6 dizel seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Renault Megane ise 1 milyon 766 bin liradan başlayıp 2 milyon 671 bin liraya kadar olan fiyatlardan alıcı buluyor.
Toyota Corolla benzinlileri 1 milyon 894 bin liradan başlayıp 2 milyon 370 bin liraya ulaşırken, Corolla Hibrit 2 milyon 530 bin liradan başlayıp 2 milyon 873 bin liraya kadar donanımına göre fiyatı yükseliyor.
Skoda Octavia 2 milyon 522 bin 200 liradan başlayıp 5 milyon 529 bin 900 liraya fiyatı yükselirken, Skoda SuperB'nin fiyatı 3 milyon 741 bin 600 liradan başlayıp 7 milyon 69 bin 900 liraya kadar çıkıyor.
BMW 320i Sedan 5 milyon 355 bin 600 liradan başlayıp 5 milyon 802 bin 900 liraya kadar yükseliyor. BMW 5 Serisi 6 milyon 940 bin 900 liradan başlayıp 9 milyon 821 bin 700 liraya kadar yükseliyor.
Mercedes CLA 220 4MATIC 4 milyon 643 bin liradan başlayıp 4 milyon 657 bin 600 liraya kadar yükseliyor. Mercedes C 200 4MATIC 6 milyon 358 bin liradan başlayıp 13 milyon 95 bin liraya kadar donanım seviyesine göre satılıyor.
Audi A5 Sedan 7 milyon 880 bin 806 liradan başlayıp satılıyor.
BYD SEAL 160 kW 2 milyon 429 bin liradan başlayıp 4 milyon 77 bin liraya kadar yükseliyor.
Togg T10F 1 milyon 884 bin 980 liradan başlayıp 3 milyon 217 bin 857 liraya kadar yükseliyor.