Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 10:25 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 10:28
Sadece 10 adet üretilecek olan Bugatti'nin Centodieci modeli 50 bin kilometrelik test sürecini tamamladı.
Çöl, soğuk hava ve pist testlerinden geçen özel model üretime hazır hale geldi.
8.0 litrelik W16 motor kullanılan model Chiron modeline göre 100 beygir daha artırılarak 1600 beygire çıkarılmış.
0’dan 100’e 2,4, 200'e 6,1 saniyede ve 13,1 saniyede de 300 km/s’e çıkabiliyor.
Sadece 10 adet üretilecek olan model 8.8 milyon dolara (Günlük kurla yaklaşık 129 milyon TL) satılacak. 2022 yılı sonuna kadar araçlar sahiplerine teslim edilecek.
Firmanın 110. yılına özel hazırlanan modelin ismi Centodieci de İtalyancada 110 anlamına geliyor.
Ayrıca bu isim, firmanın kurucusu olan Ettore Bugatti'nin 110. yaşını kutluyan modeli EB110'a da gönderme niteliğinde.