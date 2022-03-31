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Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek

Bugatti'nin özel modeli Centodieci 50 bin kilometrelik test sürecini tamamlayarak seri üretime geçmeye hazır hale geldi.

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 10:25 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 10:28

Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 1

Sadece 10 adet üretilecek olan Bugatti'nin Centodieci modeli 50 bin kilometrelik test sürecini tamamladı.

Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 2

Çöl, soğuk hava ve pist testlerinden geçen özel model üretime hazır hale geldi.

Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 3

8.0 litrelik W16 motor kullanılan model Chiron modeline göre 100 beygir daha artırılarak 1600 beygire çıkarılmış.

Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 4

0’dan 100’e 2,4, 200'e 6,1 saniyede ve 13,1 saniyede de 300 km/s’e çıkabiliyor.

Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 5

Sadece 10 adet üretilecek olan model 8.8 milyon dolara (Günlük kurla yaklaşık 129 milyon TL) satılacak. 2022 yılı sonuna kadar araçlar sahiplerine teslim edilecek.

Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 6

Firmanın 110. yılına özel hazırlanan modelin ismi Centodieci de İtalyancada 110 anlamına geliyor.

Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 7

Ayrıca bu isim, firmanın kurucusu olan Ettore Bugatti'nin 110. yaşını kutluyan modeli EB110'a da gönderme niteliğinde.

Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 8
Bugatti Centodieci testleri tamamladı: Sadece 10 adet üretilecek - 9

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