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Bugatti Chiron'dan hız rekoru: 490 km/s

ntv.com.tr

Dünyanın en pahalı ve en güçlü modellerinden biri olan Bugatti Chiron, nefes kesen bir hız rekoruna imza attı.

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    Otomotiv dünyasının en özel modellerinden biri olan Bugatti Chiron zor bir rekora imza attı.
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    Sınırlarını sonuna kadar zorlayan Chiron, 490.484 km/s hıza ulaştı.
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    Firma bu hızın üretim modelleri arasında bir dünya rekoru olduğunu belirtiyor.
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    Chiron, 8 litrelik 16 silindirli motoruyla, 1500 beygirlik güç ve 1600 Nm torka sahip. 

    Kıyaslamak gerekirse, bir Formula 1 aracı 900 beygirlik bir motora sahip. 

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    Chiron daha öncede önemli bir rekora imza atmıştı. 

    0’dan 400 kilometre hıza 32,6 saniyede ulaşan Chiron, 400 km/s hızdan durma noktasına 9,36 saniyede gelmişti. Bu 0-400-0‘lık işlemi sadece 42 saniyede ve 3.112 metrede tamamlamayı başararan model bu alanda bir dünya rekoru kırarmıştı. 

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    Daha yüksek hızlara ualaşabileceği belirtilen modelin önündeki tek engel ise lastikler...
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    sınırlarını sonuna kadar
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