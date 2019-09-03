Bugatti Chiron'dan hız rekoru: 490 km/s
ntv.com.tr
Dünyanın en pahalı ve en güçlü modellerinden biri olan Bugatti Chiron, nefes kesen bir hız rekoruna imza attı.
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1Otomotiv dünyasının en özel modellerinden biri olan Bugatti Chiron zor bir rekora imza attı.
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2Sınırlarını sonuna kadar zorlayan Chiron, 490.484 km/s hıza ulaştı.
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3Firma bu hızın üretim modelleri arasında bir dünya rekoru olduğunu belirtiyor.
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Chiron, 8 litrelik 16 silindirli motoruyla, 1500 beygirlik güç ve 1600 Nm torka sahip.
Kıyaslamak gerekirse, bir Formula 1 aracı 900 beygirlik bir motora sahip.
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Chiron daha öncede önemli bir rekora imza atmıştı.
0’dan 400 kilometre hıza 32,6 saniyede ulaşan Chiron, 400 km/s hızdan durma noktasına 9,36 saniyede gelmişti. Bu 0-400-0‘lık işlemi sadece 42 saniyede ve 3.112 metrede tamamlamayı başararan model bu alanda bir dünya rekoru kırarmıştı.
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6Daha yüksek hızlara ualaşabileceği belirtilen modelin önündeki tek engel ise lastikler...
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7sınırlarını sonuna kadar
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