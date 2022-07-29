Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı

Elektrikli otomobillere ilgi her geçen gün arttıkça yeni modellerin haberleri de gelmeye devam ediyor. Üretime geçen modellerle birlikte geleceğe yönelik tasarımlar da tanıtılıyor. İşte bunlardan biri de Alineo Unum. İlk modeli Arcanum’u dört yıl önce duyuran Bulgaristan merkezli firma Alieno, henüz bu aracı üretmeden ikinci modeli Unum'u açıkladı. Unum'un teknik değerleri ve kullanılan teknoloji aracın üretileceğini düşündürüyür. Verilen değerler gerçek olamayacak kadar güzel duruyor.

Haberler - ntv.com.tr 29.07.2022 - 12:04

Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 1

2015 yılında kurulan 'da kurulan Alieno firması, dört yıl önce ilk modelleri Arcanum'u tanıtmıştı. Arcanum hala üretilememişken firma yeni bir modelinin duyurusunuz yaptı.

Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 2

Görselleri ve bazı teknik ayrıntıları paylaşılan modelin adı  ise Unum.

Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 3

Birkaç versiyondan oluşan Unum modelinin teknik özellikleri ise dudak uçuklatıyor. Aracın giriş modelinde bile 2.610 beygir güç (1.946 kW) sunuluyor.

Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 4

Unum'da giriş seviyesinde 12 elektrik motoru yer alırken, üst versiyonlarda 24 adet motor eve hava itici bulunuyor. 

Bulgar şirketin, dış kısımdaki farklı ızgaraların altına yerleştirildiğini açıkladığı bu soğuk hava iticileri dengeyi sağlamak, frenlemek ve hatta yol yüzeyindeki kar, buz, çamuru uzaklaştırarak lastiklerin önünü temizlemek için bile kullanılıyor. 

Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 5

Unum'un üst modellerinde 3.482 beygir, 4.351 beygir ve en üst donanımda 5.221 beygir güç ve 8.800 Nm'lik tork değerleri veriliyor.

Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 6

Unum'un performans tarafında hedeflenen değer ise  580 km/s'in üzerinde bir hız.

Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 7

4 DAKİKADA TAM ŞARJ

Aracın şarj performansı da dikkat çekici. Şirketin iddiasına göre sipariş üzerine kurulacak özel 2700 kW şarj cihazlarıyla 0'dan 80'e dolum süresi 3,2 dakika, tam dolum ise 4 dakikada tamamlanıyor.

Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 8

Firma Unum'ın giriş seviyesi için 1,8 milyon eurodan başlayan fiyatlarla ön siparişleri almaya başladı. Aracın üst versiyonları ise 4,5 milyon dolara kadar çıkıyor.

Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 9
Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı - 10

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