Bulgaristan'dan 5.221 beygirlik hız canavarı

Unum'da giriş seviyesinde 12 elektrik motoru yer alırken, üst versiyonlarda 24 adet motor eve hava itici bulunuyor.

Bulgar şirketin, dış kısımdaki farklı ızgaraların altına yerleştirildiğini açıkladığı bu soğuk hava iticileri dengeyi sağlamak, frenlemek ve hatta yol yüzeyindeki kar, buz, çamuru uzaklaştırarak lastiklerin önünü temizlemek için bile kullanılıyor.